Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın yeni sezon planlamasında evdeki hesap transfere uymadı! Büyük değişim kapsamında sarı kırmızılılar orta sahaya en az üç takviye yapıp, bu yeni isimleri de ikinci kampa yetiştirmek istiyordu. Ancak Aslan şu ana kadar sadece Sergio Oliveira’ya imza attırabildi. Takım, ikinci Avusturya seferine çıkarken transfer görüşmeleri ile ilgilenen Cenk Ergün ve Erden Timur da harekete geçti.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Defansif ön libero pozisyonunda oynayan Fredrik Midtsjö konusunda daha önce Az Alkmaar’ın kapısını çalan Cimbom, Norveçli için tekrar pazarlık masasına oturdu. Hollanda ekibi sözleşmesinin son senesindeki başarılı oyuncu için 4 milyon avro talep ediyor. Galatasaray ise bu rakamı 2,5 milyon avroya indirmek için uğraşıyor. Diğer taraftan Evander ve Amine Harit için de temaslar sürüyor.

YOLCULAR BELLİ OLDU

G.Saray yurt dışı kampının ikinci etabı için tekrar Avusturya’ya giderken Okan Buruk, kafileye Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Eren Aydın, Jesse Sekidika, Sacha Boey ve sakat olan Emin Bayram’ı almadı. Bu arada Aslan bugün 20.30’da İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaşacak.