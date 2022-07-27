Türkiye Gazetesi

Dalaman, Ardeşen de yapılan Bölge Yarışlarında elde ettikleri birincilik ardından, ev sahipliğinde yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig Yarışlarında Türkiye Şampiyonluğu, Yozgat Çekerek’te yapılan Uluslar arası yarışlar da ise yıllarca bu sporu yapan İtalya, Gürcistan, Ermenistan gibi takımlara karşı dünya üçüncülüğünü göğüsledi.

İstanbul Üniversitesi Su Sporları Bölümü Öğretim Görevlisi Özay ÖZDEMİR koordinesi ile, Teknik Hoca Ahmet Zaimoğlu ile kara ve su çalışmalarına devam eden takım, Rümeysa Kurt, Rümeysa Kuş, Büşra Kutlu, Havin Naz Bulut, Tuğba Nur Güneş, Dilara Şalvarcı, Sibel Baysal, Hatice Taygun ve Ceren Koca isimlerinden oluşan takım beraberinde 27.07.2022 tarihinde Şile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bederettin Naim Arslan, Takımın Teknik Anlamda branşını uhdesinde bulunduran Şile Deniz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kepenek ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Ayhan’a makamlarında ziyaret ettiler.

Kaymakam Mehmet Nebi Kaya ziyaret esnasında : “ Öncelikle Şile ‘de rafting gerçeğini ve Devletin İmkanlarını sağladığında gençlerimizin ne yapabileceğinin örneği olduğunuz, ayrıca özverili çalışmalarınız ile kısa sürede iki bölge bir Türkiye Şampiyonluğu ardından Uluslar Arası yarışlarda da getirdiğiniz üçüncülük kupası için sizleri, Şile Deniz Spor Kulübü Yönetim ve Teknik personelini tebrik ediyorum. İlçemizde gecenin bir vaktine kadar gerek Kapalı Spor Salonunda ve gerekse ilçe stadyumunda devam etkinlikler taktire şayan, hatta kendi adıma spor yapmak için uygun zaman bulamamamın verdiği memnuniyeti yaşıyorum. Bu bayrak yarışını genişletmeli, Milli Olmak yolunda hayli yol kat eden kıymetli sporcularımızın arkasından yeni sporcuların yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. “ dedi.

Ziyaret esnasında yapılan ikramdan sonra Kaymakam Mehmet Nebi Kaya tarafından sporculara ayrı ayrı hediyeleri takdim edildi.

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