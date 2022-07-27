"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."
Trabzonspor Yunus Mallı'yı gönderdi, 7 milyon Tl sözleşme fesih bedeli ödenecek
27.07.2022 - 17:52 | Son Güncelleme: 27.07.2022 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor geçen yaz bedavaya kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı bulamayan gurbetçi orta saha Yunus Mallı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kaynak: Turkiyegazetesi.com.tr
Etiketler : Trabzonspor,Yunus Mallı,
889233 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/889233.aspx
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