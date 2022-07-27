Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep Futbol Kulübü AŞ'ye kiralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Yukatel Kayserispor'a transfer olan Abdulkadir Parmak, sezonu sarı-kırmızılı kulüpte tamamlamıştı.

27 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'la sözleşmesinin tamamlanmasına 1 sezon var.

Trabzonspor Yunus Mallı'yı gönderdi, 7 milyon Tl sözleşme fesih bedeli ödenecek Trabzonspor geçen yaz bedavaya kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı bulamayan gurbetçi orta saha Yunus Mallı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Mustafa Eskihellaç Gaziantep FK'da... Yeni Malatyaspor'a ödenen bonservis belli oldu Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 25 yaşındaki Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, sol kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı bir sezon geçiren Mustafa'nın ismi Beşiktaş'la da anılmıştı.

Gaziantep FK Çek sol bek Matej Hanousek'i kiralık olarak kadrosuna kattı Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Sparta Prag forması giyen Çekyalı sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattı.