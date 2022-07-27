Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

ALPER ULUSOY HAKEMLİĞİ BIRAKTI!

Öte yandan, Alper Ulusoy kendi isteğiyle orta hakemliği bırakıp VAR oldu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Süper Lig hakemimiz Alper Ulusoy, kendi isteğiyle VAR kadrosunda yer alabilme dilekçesini Merkez Hakem Kurulu’na sunmuştur. Merkez Hakem Kurulu kendisinin VAR kadrosunda görev alma isteğini onaylamıştır."

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