Türkiye Gazetesi

Tivoli Stadı’nda oynanan hazırlık maçında Galatasaray, Salernitana ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar sahaya Okan Kocuk, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Çağlayan ve Haris Seferovic 11’iyle çıktı.

Hamza Akman, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Ömer Bayram, Beknaz Almazbekov, Bafetimbi Gomis, Efe Akman, Özgür Baran Aksaka ikinci yarıda şans bulan futbolcular oldu.

İtalyan ekibi, 11. dakikada Erik Botheim'in golüyle 1-0 öne geçerken, Galatasaray bu gole 13. dakikada Haris Seferovic ile karşılık verdi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek olan Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçını 31 Temmuz Pazar günü Fiorentina ile oynayacak.

SEFEROVİC YİNE ATTI

Seferovic’in golünün asistini yapan Oğulcan Çağlayan, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’ın maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde:

“Taktiksel olarak iyi bir maç oldu. Rakibin oyunu önde kurarak ikinci ve üçüncü bölgeye geçiş yaptığını Okan Hoca göstermişti. Biz de Haris, Emre ve Barış ile önde yapacağımız baskılarla pozisyon bulacağımızı biliyorduk. Attığımız golde dönen topta kontra ile golü attık. Haris de ikinci maçında ikinci golünü attı. Onu tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam ederek Galatasarayımıza katkılar sunar.”

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