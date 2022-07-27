UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.
Fenerbahçe Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan itibaren devam edecek.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM?
Sarı-lacivertli ekibin bu turdaki rakibi Çekya ekibi Slovacko olacak.
İlk maç İstanbul'da, rövanş ise Çekya'da oynanacak. Müsabaka tarihleri henüz netleşmedi.
Fenerbahçe - Dinamo Kiev 1-2 Maç Özeti Şampiyonlar Lig rüyası kısa sürdü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev'le deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de tur için sahaya çıktı ancak hiç beklemediği bir yenilgi aldı... Ukrayna ekibi karşısın 0-1 geriye düşen Sarı-Lacivertliler, 88'de Szalai'nin golüyle maçı uzatmaya götürdü. Ancak uzatmanın 2. yarısında Dinamo Kiev bir gol daha bulup tur atladı.
Kadıköy'de dram! İsmail Yüksek kırmızı kart gördü, sahayı göz yaşlarıyla terketi Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek, Dinamo Kiev maçının kader adamı oldu. 53'te 2. sarıdan kızaran 23 yaşındaki orta saha oyuncusu takımını 10 kişi bıraktı. Skor 0-0'ken tüm planların bozulmasına neden olan faulü sonrası göz yaşlarına boğuldu.