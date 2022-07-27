UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 1-2 yenilerek veda eden Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayarak devam edecek.
Kadıköy'de oynanan maçta Ukraynalı futbolcu Buyalski 57'de attığı gol sonrası tribünlere hareket yapınca tansiyon yükseldi. Fenerbahçe taraftarları bir anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine bağırmaya başladı.
Kadıköy'deki Putin tezahüratı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Karşılaşmayı az sayıda Ukraynalı taraftar da deplasman tribününde izledi.
Dinamo Kiev'e zaferi getiren golü eski Fenerbahçeli Karavaev attı. Ukraynalı futbolcu takım arkadaşının aksine gol sevinci yaşamadı.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde, 3. ön eleme turunda rakip Slovacko UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e 2-1 yenilen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin 3. eleme turundaki rakibi ise Çekya ekibi Slovacko olacak.
Fenerbahçe - Dinamo Kiev 1-2 Maç Özeti Şampiyonlar Lig rüyası kısa sürdü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev'le deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de tur için sahaya çıktı ancak hiç beklemediği bir yenilgi aldı... Ukrayna ekibi karşısında 2. yarı 0-1 geriye düşen Sarı-Lacivertliler, 88'de Szalai'nin golüyle maçı uzatmaya götürdü. Ancak uzatmanın 2. yarısında Dinamo Kiev bir gol daha bulup tur atladı. Maçın kahramanı eski Fenerbahçeli Karavaev oldu.
Emre Mor 2. yarıda kurtarıcı olarak oyuna girdi, 32 dakika sahada kalabildi Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Emre Mor, 45'te İrfan Can'ın yerine kurtarıcı olarak girdi ama sadece 33 dakika sahada kalabildi.
Kadıköy'de dram! İsmail Yüksek kırmızı kart gördü, sahayı göz yaşlarıyla terketi Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek, Dinamo Kiev maçının kader adamı oldu. 53'te 2. sarıdan kızaran 23 yaşındaki orta saha oyuncusu takımını 10 kişi bıraktı. Skor 0-0'ken tüm planların bozulmasına neden olan faulü sonrası göz yaşlarına boğuldu.