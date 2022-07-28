Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray Divan Kurulu’nda konuşan Başkan Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri’ni artık taşıma zamanının geldiğini söyledi. Eyüpspor’un tesislerini gezdiğinde yaşadığı duyguyu anlatan ve hafta sonundaki Genel Kurul’da bu konuda yetki isteyen Özbek "Florya'daki futbol merkezini Kemerburgaz'a taşımak istiyoruz. Üst kullanım olarak bize tahsis edilen 3 parselin tapularını aldık. 31 Temmuz'da yetki isteyeceğiz. Florya'daki tesisleri görüşmüşsünüzdür, Galatasaray’ın büyüklüğüne uygun değil. Geçen hafta Eyüpspor'un tesislerini gördüm ve ben Galatasaray Başkanı olarak utandım" dedi.

BİRLİKTEN ÇIKACAĞIZ

Dursun Özbek, Florya projesini Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacağını da ifade ederek "Proje sonrasında Kemerburgaz'da yapılacak tesislerin de masrafı çıktıktan sonra kalacak olan yaklaşık 6-7 milyar TL'lik para özel bir fona konulacak. Ana paraya dokunulmayacak. Şu anda bile maddi durumu en iyi olan takım Galatasaray diyorlar. Riva arazisi Galatasaray için bir kurtuluş yolu olarak görülüyor. Bu gayrimenkul fonlarının ilk gideceği adres belli. Bankalar Birliği'ne olan 2,7 milyar TL’lik borcu kapatmak istiyorum ve bu anlaşmadan da çıkmak istiyorum" diye konuştu.

MİDTSJÖ İMZAYA KALDI

Galatasaray, Sergio Oliveria’dan sonra orta sahaya ikinci transferini yapmaya çok yaklaştı. Sarı kırmızılılar bir süredir pazarlık masasında olduğu AZ Alkmaar’ın oyuncusu Fredrik Midtsjö için 2,5 milyon avro ödeyecek. Hem merkez hem de ön liberoda oynayan ve hafta başı İstanbul’a gelmesi beklenen Norveçli isimle 3 yıllığına söz kesildi.

ALİ AKMAN YOLA ÇIKIYOR

Hücum hattına yerli rotasyonda katlı verecek bir takviye düşünen Galatasaray, Ali Akman için Eintracht Frankfurt takımıyla görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar 20 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonlu, kiralama teklifi yaptı. Alman ekibinin hocası Oliver Glasner de Akman’a transfer görüşmesi yapmak için izin verdiğini açıkladı.

SİVAS, MORUTAN'I BEKLİYOR

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray’ın kiralık göndereceği Morutan’ı bekliyor. Tecrübeli teknik adam "Biz Morutan’ı istedik. Galatasaray ile aynı yerde kamp yapıyorduk Başkan’la da konuştuk. Bence bir problem yok ama başka bir konu var. O da çözülecektir" dedi.

Galatasaray hazırlık maçında Franck Ribery'nin takımı Salernitana'yla 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Avusturya kampının ikinci etabında oynadığı ilk hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.