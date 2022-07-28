Türkiye Gazetesi

UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarlarının "uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin soruşturması başlattı. Fenerbahçe kulübü tarafından öncesinde yapılan açıklamada "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

PUTİN TEZAHÜRATI MAÇA DAMGASINI VURDU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaştı. Mücadele Ukrayna ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekibin attığı ilk golde sarı-lacivertli taraftarların yaptığı tezahüratlar gündem olmuştu... Zira tribünlerden "Vladimir Putin" sesleri yükselmişti. Bugün toplanan UEFA Disiplin Kurulu, maçta yapılan tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe'ye soruşturma başlattı.

"TRİBÜNLERDEN YÜKSELEN REAKSİYONU KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Dünkü maçın 58. dakikasında rakip takımın bazı oyuncularının, özellikle geçmişte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler, tribünlerin bir bölümünün galeyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içerisinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir.

Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.

Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir.

Fenerbahçe'den Putin tezahüratı açıklaması: Kabul etmiyoruz Fenerbahçe'den dün oynanan Dinamo Kiev maçında yapılan tezahüratlar hakkında resmi açıklama geldi. Sarı-Lacivertli kulüpten tepki çeken tezahürata ilişkin yapılan açıklamada "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." denildi.

Kadıköy'de Putin tezahüratı! Ukraynalı futbolcu gol sevincini abartınca... Dinamo Kiev'li futbolcular gol sevincini abartınca, bazı Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'de Vladimir Putin lehine tezahürat yaptı.