Türkiye Gazetesi

İddialı transferlerle yeni sezonda fırtınalar gibi esmek isteyen Fenerbahçe, taraftarı heyecanlandıracak bir gelişmeyi duyurdu. Buna göre; Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi için prensipte anlaşmaya varıldı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibinde forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Luan Peres'in sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için bugün İstanbul'a geleceği aktarıldı.

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