Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta gelecek sezon erken bir hoca değişikliği yaşanabilir. Siyah beyazlı yönetim, geçen sezon sonunda göreve getirilen teknik direktör Valerien Ismael'e beş maçlık kredi tanıdı. Gedson, Cenk Tosun, Weghorst, Muleka ve Saiss gibi güçlü isimlerle kadroyu donatan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Fransız teknik adamdan bu transferlere yakışır sonuçlar bekliyor. Geçtiğimiz sezon hocaya sabır gösterildiği için şampiyonluk yarışına erken havlu atıldığını düşünen yönetim bu riski tekrar yaşamak istemiyor.

ISMAEL KAMÇILANDI

Valerien Ismael'in özellikle hücum hattındaki transferlerin kamp dönemine yetişmesi talebi ve bu isteğin gerçekleştirilmesi de yönetimin kararında etkili oldu. Yönetimin tamamının görüş birliğiyle aldığı bu karar Fransız teknik adamı daha da kamçıladı. Ismael, siyah beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede "Bu sezonun ne kadar önemli olduğunun farkındayım. İstediğimiz transferleri de yapıyorsunuz. Ben ve ekibimin beklentilerinizi karşılayacağımızdan eminim" dediği öğrenildi.

SERDAR AFFEDİLDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın affedildiğini söyledi. Genç oyuncunun kendisine geldiğini ve özür dilediğini belirten Çebi “Geldi, sarıldık ve öpüştük. Aynı şeylerin bir daha yaşanmayacağını ümit ediyorum. Şimdi devam ediyoruz. Beşiktaş altyapısından yetişen çocukların hassas olması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Yaşandı, oldu ve bitti. Belki de hayırlara vesile oldu. Özellikle altyapıdaki diğer oyuncular için” dedi.

Beşiktaş kamplarının değerlendirmesi: Önü iyi ama arkası kötü Siyah beyazlıların hücumcuları yeni sezon için çok umut verici. Savunmada ise ciddi problemler söz konusu. Sakatlar ve üçlü sistem sancıları ise can sıkıcı.

Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda... Ahmet Nur Çebi'i tek isteğini söyledi Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz bugün kulübe gelerek veda etti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin elini öpmek isteyen genç oyuncuya Çebi, "Biz Beşiktaş'ta el öptürmeyiz, sarılırız" dedi.