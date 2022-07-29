Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Transfere doymayan Fenerbahçe’nin son takviyesi Luan Peres oldu. Kim’in vedasıyla stoper arayışlarını hızlandıran sarı lacivertliler, Gustavo Henrique’nin ardından yine bir Brezilyalı ile anlaştı. Marsilya’da forma giyen 28 yaşındaki sambacı Luan Peres, Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti. Fransız ekibiyle 4,5 milyon avro bonservis karşılığında el sıkışan sarı lacivertliler, Peres’i de senelik 1,3 milyon avro ve bonuslar içeren 3 yıllık sözleşmeye ikna etti. İstanbul’a gelen Brezilyalı bugün imzayı atacak.

SOL BEKE DE DEVA

Jesus’un Flamengo’da çalıştığı dönemde Santos’ta forma giyen Luan Peres, Portekizli hocanın yakından tanıdığı bir isim. Stoperin dışında sol bek olarak da görev yapan 1,90’lık sambacı her iki mevki için de önemli bir alternatif olarak düşünülüyor. Marsilya’da Sampaoli’nin üçlü savunmasında sol stoper olarak görev yapan Luan Peres, sol bekte de sık sık sahne aldı. Sambacı, geçen sezon 49 maçın 15’inde stoper oynarken, diğer müsabakalarda sol beki tapuladı.

DİLİMİZ PORTEKİZCE

Teknik direktörlük koltuğuna Portekizli Jorge Jesus’u oturtan Fenerbahçe’de ağırlıklı dil, 5 Brezilyalı, 2 Portekizli oyuncuyla Portekizce oldu. İspanyolca konuşan Uruguaylı Rossi ve Ekvadorlu Valencia da Portekizce konuşanlarla rahatlıkla anlaşabiliyor.

FATURA JESUS'A

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hayali Kadıköy’de erirken hatalar peşi sıra geldi. Fatura Jorge Jesus’a kesilirken, yönetim de eleştirilerden nasibini aldı. Başta golcü olmak üzere transferlerin geç yapılması yönetimin hesabına, mevcut oyuncuların beklentilerin altında kalması Jesus’a yazıldı. Hocanın hesabını kabartan, rövanşa ilk maçta eleştirdiği hücum hattıyla çıkması, sarı kartı olan İsmail’i oyunda tutması ve sonrasındaki oyuncu tercihleri oldu.

"EVERTON'I GERİ ÇEVİRDİM"

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus, Portekiz basınına konuştu: Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif aldım. Everton'un teklifini geri çevirdim. Fenerbahçe'ye geldim. Yönetimden orta saha için iki isim istedim. Carvalho ve Arao. Sonunda Arao'yu kadromuza kattık. İki tane daha stoper istiyorum. Sınırsız bir bütçem olsaydı almak isteyeceğim oyuncu Darwin Nunez olurdu. Ana hedefimiz Türkiye şampiyonluğu.

KABUL EDİLEMEZ!

D. Kievli futbolcunun gol attıktan sonra tribünlere yönelik hareketlerine kızan bir grup Fenerbahçe taraftarı "Vladimir Putin" tezahüratı yapmıştı. Ve UEFA da "uygunsuz davranışlar" sebebiyle disiplin soruşturulması başlatıldığını açıkladı. F.Bahçe Kulübü, sadece 20 saniye süren reaksiyonunun kabul edilemez olduğunu ve bütün camiaya mal edilmesinin yanlış olduğunu açıkladı.

BREZİLYALI BEREKETİ

Gustavo Henrique ve Luan Peres transferleriyle Fenerbahçe’de yabancı sayısı 21’e yükseldi. Caulker, Meyer, Samatta, Lemos ve Tisserand’ı gözden çıkaran sarı lacivertlilerde Berisha, Pelkas ve Novak da satış listesine eklendi. Kadrodaki Brezilyalı sayısı 5’e çıktı.

SAKATLIK KORKUSU

Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz’in sakat olduğu Fenerbahçe’de gözler Osayi, Rossi ve Arao’dan gelecek haberde. Dinamo maçında sakatlık yaşayan oyuncuların durumu bugün yapılacak kontrollerle netlik kazanacak. Dünü izinli geçiren sarı lacivertliler 4 Ağustos’ta oynanacak Slovacko maçının hazırlıklarına başlayacak.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye Putin soruşturması UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçındaki 'Vladimir Putin' tezahüratı nedeniyle soruşturma başlattı.

Son dakika Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı sonrası yönetimde istifa Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi Ömer Temelli, istifa etti. Aziz Yıldırım döneminde de kulüpte görev yapan Temelli'nin Ali Koç ile fikir ayrılığı yaşadığı iddia ediliyor.