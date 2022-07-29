Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da dün GSYİAD ile 2020 yılında başlatılan, Nef Stadyumunda ofis kullanım iş birliği anlaşmasının uzatılması için basın toplantısı düzenlendi. Dursun Özbek, törenin başında Kemerburgaz’da yapılacak tesislerdeki iki sahayı da anlaşmaya eklerken, toplantı sonunda GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu’ndan iki saha daha sözü alındı. Hatipoğlu’nun "Biz iki saha yapma sözü verdik. Sizden de en az iki transfer istiyoruz" sözüne Özbek "O zaman üç transfer daha yaparsak üç saha, dört transfer yaparsak dört saha yapacaksınız’’ dedi.

PEŞ PEŞE GELECEK

Başkan Dursun Özbek, merakla beklenen yeni transferlerin peş peşe açıklanacağını belirtip “Görüşmelerimiz devam ediyor ve ciddi bir mesafe aldık. Transferler peş peşe geliyor. Biz Galatasaray Kulübü'nün çıkarlarını koruyarak transferleri yapıyoruz. Erken transfer açıklarsak maliyetler bir anda artıyor. Onun için netleştiğinde açıklama yapacağız. Taraftarımız rahat olsun. Gecikmenin sebebi, Galatasaray’ın parasını korumak. En iyi takımı, en düşük harcamayla kurmak istiyoruz. Endişeye mahal yok’’ ifadesini kullandı.

MIDTSJO GELİYOR

Galatasaray, Fredrik Midtsjö için kulübü AZ Alkmaar ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar sözleşmesinin son senesindeki orta saha için Hollanda ekibine 2,5 milyon avro ve 500 bin avro da bonus ödeyecek. Dün Norveçli yıldızın menajeri Florya’ya gelirken 28 yaşındaki oyuncunun da pazartesi İstanbul’da olması bekleniyor.

YENİ SPONSOR YOLDA

Galatasaray stada isim sponsorunu buluyor. Başkan Dursun Özbek "Erden Bey daha iyi bir sponsor bulunduğunda kontrattan çıkabileceğini belirtmişti. Bir hafta 10 gün içerisinde stadyum sponsorluğunun netleşmesini bekliyorum" dedi.

Galatasaray hazırlık maçında Franck Ribery'nin takımı Salernitana'yla 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Avusturya kampının ikinci etabında oynadığı ilk hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray 3 koldan transfer için çalışıyor Defansif ön libero için Fredrjk Midtsjö ön plana çıkarken Evanderve Amene Haritiçin de son pazarlıklar yapılıyor