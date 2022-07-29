Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Belarus'un BATE Borisov takımını 3-0 ve 2-0'la geçerek tur atlayan Konyaspor, sezona moralli girdi.

40 bine yakın seyircisi önünde rahat turlayan Yeşil-Beyazlılar adını gruplara yazdırmak istiyor. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından basın toplantısında hedeflerini açıkladı:

İLK YARIDA FARK OLABİLİRDİ

"İlk maçtaki 3-0'lık galibiyetin bizde herhangi bir rehavete, tempo düşümüne, ciddiyetten uzaklaşmaya yol açmaması gerektiğini konuştuk. Çünkü yeni bir maç. Yine sahaya iyi bir sonuç almak için çıktık. Yine hem hücumda doğru işler yapmak, hem de defansta 1 gol yememe alışkanlığını kazanma adına sahada yer aldık. Maçın başlangıç düdüğüyle beraber de oyuncularımda bu ciddiyeti gördüm. Gerçekten tempolu başladılar. İstekli başladılar. Çok fazla hücum girişiminde bulunduk. Çok fazla pozisyon bulduk. İlk yarı 2 gol attık."

CİKALLESHİ KIZARMASA KONYA 5 ÇEKERDİ

"Zaten avantajlı olduğumuz bir durumu iyice hep bu şekilde pekiştirmiş olduk. İlk yarının sonuyla beraber hafif rotasyonlu bir başlangıçtan değişiklikler de bu rotasyonu daha da genişleten bir duruma ulaştık. 2. yarı da kontrollü bir oyundu. 11'e 11 iken pozisyonlarımız devam etti. Fakat 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha kontrollü oyunla maçı bir şekilde gol yemeden bitirdik. Güzel 2 maç oldu. Bugün de taraftarımızın önünde yine dönem dönem iyi bir oyun sergiledik. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum. Vaduz rakibimiz oldu. Hayırlısı olsun. Artık yarın itibariyle onların analizine başlayacağız. Mental ve fiziksel olarak da bu maçın hazırlıklarına başlamış olacağız."

KONYASPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Başakşehir ve Konyaspor tur atladı.

Başakşehir 2. Ön Eleme turunda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek adını bir üst tura yazdırdı.

Konyaspor ise Belarus ekibi BATE Borisov'u 3-0 ve 2-0 gibi net skorlarla geçti.

Bu sonuçların ardından Başakşehir 3. Ön Eleme Turu'nda İzlanda ekibi Breidablik ile eşleşirken, Konyaspor'un rakibi ise Liechtenstein takımı Vaduz oldu.

İnter Amir Hadziahmetovic için geliyor! Konyaspor tarihinin en büyük transferi olabilir Konyaspor'un Boşnak yıldızı Amir Hadziahmetovic, İnter'in transfer listesinde... 6 sezondur Yeşil-Beyazlı formayı giyen orta saha oyuncusu BATE Borisov maçında İtalyan devinin yetkilileri tarafından canlı izlenecek. Milano ekibinin 7 milyon euro bonservisle Amir'i satın alması bekleniyor.

BATE Borisov - Konyaspor : 0-3 (Maç Özeti) İlhan Palut: Güzel oyunu üç golle süsledik Süper Lig'de tarihinin en iyi sezonunu geçiren ve UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Konyaspor, 2. Eleme Turu ilk maçında BATE Borisov'u üçleyerek tur kapısını araladı. Konyaspor - BATE Borisov rövanş maçı 28 Temmuz'da yine Konya'da oynanacak ve bu kez seyircili olacak.