Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, deplasmandaki rövanşı tek golle kazanarak tur atladı. Turuncu-Lacivertliler'in golünü 10. dakikada savunma oyuncusu Ndayishimiye kaydetti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Başakşehir ile birlikte Konyaspor da tur atladı.

Medipol Başakşehir 3. Ön Eleme Turu'nda İzlanda ekibi Breidablik ile eşleşirken, Konyaspor'un rakibi ise Liechtenstein takımı Vaduz oldu.

Konyaspor'a Liechtenstein'dan rakip! İlhan Palut'un takımı sezona moralli giriyor Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, BATE Borisov karşısındaki avantajlarını pekiştirdiklerini belirterek, “Güzel 2 maç oldu. Bugün de taraftarımızın önünde yine dönem dönem iyi bir oyun sergiledik“ dedi. Konyaspor'un UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.