Türkiye Gazetesi

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Günün ilk başlama vuruşu, TSİ 19.00'da İngiltere'de yapılacak.

İngiltere Premier League şampiyonu Manchester City ile Federasyon Kupası'nı kazanan Liverpool, tarihin 100. Community Shield maçında kupayı müzesine götürebilmek için Leicester şehrindeki King Power Stadı'nda mücadele edecek.

Zorlu mücadele Tivibu Spor 3'ten canlı yayınlanacak.

Son yıllarda aralarında büyük rekabet oluşan İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ve Alman Jürgen Klopp'un görev yaptığı Liverpool, yüksek seyir zevki vadeden Community Shield mücadelesinde sahne alacak.

Raheem Sterling, Gabriel Jesus ve Oleksandr Zinchenko ile vedalaşan, kadrosuna Erling Haaland ve Kalvin Phillips gibi iki önemli ismi katan Manchester City, kupayı 7. defa kazanmaya çalışacak.

Takımdan ayrılan Sadio Mane'nin boşluğunu Darwin Nunez ile dolduran Liverpool ise 2006'dan bu yana hasret kaldığı kupada 16. zaferinin peşinde olacak.

Liverpool tarihinde hiçbir futbolcuya bu paralar verilmemişti... Salah Premier League'in en pahalısı oldu Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile sözleşme yeniledi. İngiliz ekibi, 30 yaşındaki futbolcusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayarak ayrılık spekülasyonlarına son verdi. Harika bir sezon geçiren Salah yeni sözleşmesiyle haftada 400 bin pound kazanacak. Bu rakam Mısırlı forveti Premier League'in an itibariyle en yüksek kontrata sahip oyuncusu yaptı. Liverpool tarihinde hiçbir futbolcuya bu paralar verilmemişti..

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, saat 20.45'te gözlerini İstanbul'a çevirecek.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Süper Kupa maçı A Spor'da...

Anthony Nwakaeme dışında koruduğu ana kadrosuna Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen gibi eklemeler yapan Trabzonspor, Süper Kupa'yı üçüncü kez kazanmaya çalışacak.

Moussa Konate, Olarenwaju Kayode, Ahmet Oğuz, Fayçal Fajr ile yollarını ayıran ve Murat Paluli, Robin Yalçın, Karol Angielski transferleriyle kadrosuna güç katan Sivasspor ise Süper Kupa'da ilk kez boy gösterecek.

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek 2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor arasında 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

AJAX - PSV SÜPER KUPA MAÇI YOUTUBE'DA CANLI

Avrupa futbolunda bir diğer Süper Kupa heyecanı, Hollanda'da yaşanacak.

Karşılaşmaları büyük rekabete sahne olan Ajax ile PSV, başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya gelecek.

Hollanda'nın efsane futbolcusu Johan Cruyff'un adının verildiği Süper Kupa maçı, TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele, VOLE YouTube kanalından canlı izlenebilir.

İki takım da yeni teknik direktörleriyle sezonun ilk kupasını kazanmak için mücadel edecek. Ajax'ta Manchester United'a giden Erik ten Hag'ın yerine Alfred Schreuder, PSV'de ise Benfica'nın başına geçen Roger Schmidt'in yerine Ruud van Nistelrooy yeni sezonda görev alacak.

Lisandro Martinez, Sebastien Haller, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Nicolas Tagliafico gibi önemli isimlerle yollarını ayıran ve Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey gibi oyunculara imza attıran lig şampiyonu Ajax, Süper Kupa'da 10. zaferini kazanmayı amaçlayacak.

Takımdan ayrılan geçen sezonun yıldızları Eran Zahavi ve Mario Götze'nin boşluğunu Guus Til ve Luuk de Jong ile dolduran Hollanda Kupası şampiyonu PSV ise Süper Kupa'da 13. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.

Sebastien Haller'de tümör saptandı! Borussia Dortmund kampında şok etkisi... Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller'de testis tümörü saptandı. Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi İsviçre'de kampta bulunan futbolcunun antrenman sırasında kendini kötü hissetmesi üzerine kapsamlı bir sağlık kontrolüne alındığı ve tarama sırasında testis tümörü saptandığı belirtildi.

LEİPZİG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'da TSİ 21.30'da başlayacak Süper Kupa karşılaşmasında, Leipzig ile Bayern Münih mücadele edecek.

Müsabaka, Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanacak. Bu maç, Tivibu Spor 2 ve Bein Sports HD 2'den canlı yayınlanacak.

Leipzig'in ilk kez katılacağı Süper Kupa maçında Bayern Münih ise 10. şampiyonluğu için sahne alacak.

Yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin ayrılığına rağmen Matthijs de Ligt, Sadio Mane, Mathys Tel, Ryan Gravenberch ve Noussair Mazraoui transferleriyle gücüne güç katan Bayern Münih, Almanya'daki her organizasyonda olduğu gibi Süper Kupa'da da favori olarak sahaya çıkacak.

Kadronun önemli parçalarından Tyler Adams ve Nordi Mukiele ile yollarını ayıran Leipzig ise şu ana kadarki dikkati çeken tek transferi Xaver Schlager ile sezona giriş yapacak.

Mathys Tel Bayern Münih'te! Alman devi 17 yaşındaki golcü için servet ödedi Fransa'nın Rennes takımında forma giyen 17 yaşındaki Fransız santrfor Mathys Tel, Bayern Münih'e transfer oldu. Rennes altyapısından yetişen ve Ligue 1'de sadece 7 maç forma giyen Mathys Tel için 20 milyon euro bonservis ödendi. Bu rakam bonuslarla birlikte 30'u bulabilir.

PORTO - TONDELA MAÇI HANGİ KANALDA?

Günün en son başlayacak Süper Kupa mücadelesi, TSİ 22.45'te Portekiz'in Aveiro şehrinde oynanacak. Türkiye'de canlı yayını yok.

Geçen sezon lig ve kupayı kazanan Porto, kupa finalisti Tondela ile Aveiro Belediye Stadı'nda karşılaşacak.

Yeni sezon öncesi Vitinha ve Fabio Vieira'yı yüksek bonservis bedelleriyle gönderen, kadrosuna David Carmo ve Gabriel Veron'u katan Porto, açık ara en başarılı takım olduğu Süper Kupa'yı 23. kez kazanmaya çalışacak.

Portekiz Kupası'nda final oynamasına rağmen ikinci lige düşen ülkenin mütevazı takımlarından Tondela ise tarihinde ilk defa Süper Kupa'da boy gösterecek.