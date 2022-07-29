Türkiye Gazetesi

BEŞİKTAŞ - SAMPDORİA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, yeni sezonu yarın gerçekleştirilecek törenle açacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımının 2022-2023 sezonu açılış töreni, saat 18.00’de Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek.

Teknik direktör Valerien Ismael ile futbolcular, tek tek anons edilerek konfetiler eşliğinde sahaya çıkacak ve taraftarları selamlayacak.

Beşiktaş, törenin ardından saat 19.00’da İtalyan ekibi Sampdoria ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Beşiktaş haberleri... Domagoj Vida'ya hırsız şoku! Yeni takımına imzaya giderken soyuldu Beşiktaş'taki 3.5 yıllık macerası sona eren Hırvat stoper Domagoj Vida, Yunanistan'ın AEK takımıyla anlaşmıştı. Tecrübeli futbolcunun imza atmak için Atina'ya gitmek üzere yola çıktığı sırada evinin Zagreb'deki evinin soyulduğu, transfer sürecinin bu yüzden uzadığı yazıldı.

VALERİEN ISMAEL'İN İNADI KIRILDI!

Valerien İsmael 3’lü savunmadan vazgeçerek 4’lüye dönmeye karar verdi.

A Spor'dan Sercan Dikme'ye göre; "Böylelikle Beşiktaş’ta 2. transfer dönemi başlıyor. Bugünden önce yapılan tüm transfer planlaması haberleri, olmaz denilen oyuncular, olur denilen oyuncular tüm her şey değişti. Yenilenmiş bir transfer süreci Beşiktaşlıları ve Beşiktaş’ı takip eden muhabirleri bekliyor. 4’lü geçildiğinde Kévin N'Koudou’nun oynama ihtimali daha da artar o yüzden takımdan ayrılma ihtimali azalır. Böylelikle Philippe Kény de alınmaz."

Manuel Fernandes: Fenerbahçe'yi 3-2 yendiğimiz maçı unutamıyorum. Beşiktaş benim hayatım İran ekibi Sepahan’a transfer olan ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen 36 yaşındaki Manuel Fernandes, “Benfica’da yaşadıklarımın aynılarını Beşiktaş’ta yaşadım. Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi. İkinci hayatım” dedi.

BEŞİKTAŞ DENEME TAHTASI MI?

Dikme'nin bu paylaşımının altında "Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı'nın Valerian tercihinde pişman olduklarına eminim 8 lig maçı + hazırlık maçları üçlü oynat, transferleri ona göre yaptır, lige 1 hafta kala 'ben dörtlü deneyeceğim' de Beşiktaşı deneme tahtası yapanlar utansın" şeklinde yorumlar yapıldı.

Hatırlanacağı gibi geçen sezon başlarken Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira "Üçlü savunma"da diretmiş ve bu konu epey tartışıldıktan sonra Portekizli gönderilmişti.

Beşiktaş yönetiminden Ismael'e 5 maç kredi Şampiyonluk yarışına geçen sezon gibi erken havlu atmak istemeyen siyah beyazlı yönetim, ilk haftalarda başarılı sonuçlar gelmezse Fransız teknik adamı gönderecek.