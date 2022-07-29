Türkiye Gazetesi

Galatasaray birka gün önce Eintracht Frankfurt Kulübü’ne, Ali Akman’ı kiralamak için resmi teklifi yapmıştı. Ali Akman da, onay verilmesi halinde Galatasaray’da forma giymek istediğini kulübü Frankfurt’a iletmişti. Sarı-Kırmızılılar'a Bundesliga ekibinden beklediği yanıt geldi. Ali Akman, Galatasaray'daki 4. Akman olacak.

Ali Akman Galatasaray'a doğru! Eintracht Frankfurt'a resmi teklif yapıldı Galatasaray, Eintracht Frankfurt Kulübü’ne, Ali Akman’ı kiralamak için resmi teklifi yaptı. Ali Akman da onay verilmesi halinde Galatasaray’da forma giymek istediğini kulübü Frankfurt’a iletti. Galatasaray Bundesliga ekibinden yanıt bekliyor. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'daki 4. Akman olacak.

AMCASI VE KUZENLERİYLE BULUŞTU

Geçen sezonu Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında kiralık geçiren genç oyuncu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray idarecisi Ayhan Akman da Ali Akman'ın amcası...

Bursaspor altyapısından yetişen ve henüz 18 yaşında TFF 1. Lig'de adından söz ettiren yetenekli forvetin ismi, amcası Ayhan Akman'ın yardımcı antrenör olduğu Galatasaray'la anılıyordu.

Bursaspor'la sözleşme uzatmayan Ali Akman, geçen yaz bedavaya Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Alman kulübü milli golcüyü Hollanda'nın NEC Nijmegen kulübüne kiraladı.

Hollanda'da 28 maçta 6 gol atan Ali Akman, sezon içerisinde ayın en iyi genç oyuncusu ödülü almıştı.

Kuzenleriyle aynı takımda oynamak isteyen başarılı futbolcu, transferinde kolaylık istedi. Galatasaray genç golcü için 2 milyon euroyu gözden çıkardı.

Galatasaray transfer haberleri... Okan Buruk orta sahaya Berkay Özcan'ı istiyor! Takas teklifi... Galatasaray, Berkay Özcan için Başakşehir'e takas teklifi yaptı ve bu reddedildi. Görüşmeler devam ediyor. Okan Buruk orta sahada eski öğrencisini görmek istiyor.24 yaşındaki gurbetçi futbolcu 2019'dan beri Başakşehir'de oynuyor.

Galatasaray transfer haberleri... 6 numaraya Fredrik Midtsjö Galatasaray, Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö için AZ Alkmaar'a resmi teklifini iletti. 28 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro teklif edildi.