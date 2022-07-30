Türkiye Gazetesi

Potansiyel şampiyonluk adayı dört takımdan ikisinin başında Türk, ikisinde ise yabancı hoca var. Son şampiyon Abdullah Avcı bu yıla da iddialı giriyor. Okan Buruk ise Başakşehir’de yakaladığı şampiyonluğu Galatasaray’da da tatma peşinde. Beşiktaş geçen sezonun ortasında getirdiği Valerien İsmael ile devam ederken, Fenerbahçe takımı Portekizli Jorge Jesus’a emanet etti. Ama ligde bir gerçek var ki, 15 yıldır yabancı hocaların yüzü gülmedi.

İŞTE ŞAMPİYON İSİMLER

Galatasaraylı Cevat Güler ile başlayan yerli seri Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Fatih Terim (2 yıl üst üste), Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Şenol Güneş (2 sezon üst üste), Fatih Terim (2 yıl üst üste), Okan Buruk, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı ile sürüyor. Geride kalan 64 sezonda 35 yabancı, 29 Türk hoca şampiyon oldu. Gözler yeni sezonda 2 yerli 2 yabancıdan hangisinin güleceğinde şimdi… Ya da Bursa ve Başakşehir’in yaptığı gibi bir sürpriz çıkar mı?

Sofiane Feghouli'den Fatih Terim'i kızdıracak sözler... "Bizi Igor Tudor şampiyon yaptı" Galatasaray'ın Fatih Terim'le sezonu şampiyon tamamladığı 2017-2018 sezonu hakkında da konuşan Sofiane Feghouli, "Bizi Igor Tudor şampiyon yaptı" dedi. Hırvat teknik direktör o sezon erken gönderilmiş ve takımın başına Terim geçmişti. Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılan 32 yaşındaki Cezayirli yıldızın ismi, Tudor'un yeni takımı Marsilya ile anılıyor!