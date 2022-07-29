Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Clinton N'Jie ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İLE SİVASSPOR RENKLERİNE BAĞLANDI

Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Rusya'da Dinamo Moskova takımının formasını giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N'Jie ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

15 Ağustos 1993'te Kamerun'un Douala kentinde dünyaya gelen N'Jie, futbola ülkesinde başladı.

Ardından Fransa'nın Olimpik Lyon takımına transfer olan sporcu, Tottenham ve Marsilya forması giydikten sonra 2019'da Dinamo Moskova'ya transfer oldu.

Kariyerinde 206 maça çıkan N'Jie, 30 kez gol sevinci yaşadı, 24 de asist yaptı.

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