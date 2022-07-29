Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yöneteceği öğrenildi.

MAÇIN HAKEMİ PINHEIRO

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Pinheiro düdük çalacak.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano Antonio Gomes Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.

Yabancı hakem beklerken yabancı VAR geliyor! MHK Başkanı Sabri Çelik açıkladı Bolu’da Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri açılış töreninde konuşan MHK Başkanı Sabri Çelik, “Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi UEFA'nın çizgisiyle aynı olacaktır. FIFA’da yapılan uygulamaya benzer şekilde ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemi devreye sokulacak” dedi.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hakemi İtalyan Massimiliano Irrati Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.

Başakşehir ve Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Maccabi Netenya ile oynayacağı müsabakada Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili düdük çalacak. Konyaspor'un, Belarus ekibi BATE Borisov takımıyla yapacağı maçta ise Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia düdük çalacak.