Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Luan Peres'in ardından Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoperin 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique’yi 1 yıllığına kiraladı" denildi.

HENRİQUE'DEN TRANSFERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

29 yaşındaki oyuncu transferiyle ilgili kulüp televizyonuna konuşurken, "Brezilya'da, Fenerbahçe çok tanınan bir kulüp. Küçüklüğümden beri burada olmayı hayal ettim. Bugün de hayalim gerçekleşti. Çok çalışacağım. Umarım bütün beklentileri karşılayacağım ve Fenerbahçe taraftarını mutlu edeceğim" dedi.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki Gustavo Henrique transferiyle ilgili olarak, "Brezilya ekolü devam ediyor. Gustavo Henrique, hocamız Jesus'un eski öğrencisi. Hocamız bize bir stoper listesi vermişti ve Gustavo Henrique bu listede vardı. Şu anda hazır bir oyuncu. Ayrıca çok istekli bir şekilde geldi. Eski hocasıyla kavuşuyor" açıklamasını yaptı.

Manuel Fernandes: Fenerbahçe'yi 3-2 yendiğimiz maçı unutamıyorum. Beşiktaş benim hayatım İran ekibi Sepahan’a transfer olan ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen 36 yaşındaki Manuel Fernandes, “Benfica’da yaşadıklarımın aynılarını Beşiktaş’ta yaşadım. Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi. İkinci hayatım” dedi.

Fenerbahçe'den Putin tezahüratı açıklaması: Kabul etmiyoruz Fenerbahçe'den dün oynanan Dinamo Kiev maçında yapılan tezahüratlar hakkında resmi açıklama geldi. Sarı-Lacivertli kulüpten tepki çeken tezahürata ilişkin yapılan açıklamada "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." denildi.