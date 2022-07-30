Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, özellikle taraftarların çok eleştirdiği üçlü savunma sisteminden vazgeçmek zorunda kaldı. Fransız teknik adam, takıma alıştırmaya çalıştığı 3-4-3 sistemini kamp döneminde başarıyla uygulayamadı. Bunun sebebi Romain Saiss ve Francisco Montero'nun yokluğu oldu. Üçlü savunma kurgusunu Welinton, yeni transfer Emrecan Uzunhan ve kısa süre önce kadro dışı bıraktığı Serdar Saatçı'dan kurmak istemeyen Ismael, dörtlüye döndü.

TAKVİYE İSTEDİ

Siyah beyazlılar bu akşam Sampdoria ile oynayacağı hazırlık maçında 4-3-3 sistemiyle sahaya çıkacak. Orta alanda Gedson, Emirhan, Salih, hücumda işe Muleka, Ghezzal ve Weghorst'un şans bulması bekleniyor. Ayrıca Valerien Ismael'in maçın belli bölümlerinde 4-4-2 sistemini de deneyeceği öğrenildi. Öte yandan Fransız teknik adamın yeni sistemle birlikte stoper ve sol bek bölgesine takviye isteyince bu hafta iki oyuncunun transferinin bitirilmesi için çalışmalar başladı.

EMİRHAN TORINO'YA

Rıdvan Yılmaz'ın ardından Beşiktaş'ta bir oyuncunun daha takımdan ayrılması gündemde. Genç oyuncu Emirhan İlkhan'a İtalya'dan talip çıktı. 4,5 milyon avro serbest kalma maddesi bulunan orta saha futbolcusu için görüşmeler sürüyor. İtalyan ekibi Torino'nun bu bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Genç oyuncu ikna edilirse transfer birkaç gün içinde netlik kazanacak. Geçen sezon Beşiktaş'ta forma şansı bulan Emirhan performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 11 maçta forma giyen genç oyuncu 1 gol atma başarısı gösterdi.

Valerien Ismael'e kartal pençesi! Beşiktaş yönetimi Fransız hocayı 3'lü savunmadan vazgeçirdi iddiası... Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın geçen sezonun sonuna doğru göreve getirdiği Fransız teknik direktör Valerien Ismael, 3'lü savunmadan vazgeçti! Sezon açılışı maçı olan Sampdoria maçında Beşiktaş 4'lü savunma oynayacak.