Türkiye Gazetesi

Hull City, 7 transferini basına tanıttı. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktör Şota Arveladze ve yeni transferlerle basının karşısında geçti. Kadroya kattığı tüm futbolcular için tek tek görüşlerini aktaran Acun Ilıcalı, bir muhabirin "Transferler devam edecek mi?" sorusunu da yanıtladı.

TÜRKİYE'DEN GENÇ BİR İSİM DAHA...

Görüştükleri 1-2 isim daha olduğunu ve bu transferlerin önümüzdeki hafta tamamlanmasını beklediklerini aktaran Acun, "İsim vermek istemiyorum ama genç ve hızlı bir isim" dedi. Hull City şu ana kadar Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Ozan Tufan, Jean Michael Seri, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh, Tobias Figueireo ve Nathan Baxter'i kadrosuna kattı.

KEANE LEWİS-POTTER'IN MENAJERİNE SALLADI

İngiliz bir gazetecinin Keane Lewis-Potter satışının sorulması üzerine Acun Ilıcalı şu cevabı verdi:

"Hull şehrinde doğmuş çok yetenekli bir genç. Kendisine Premier League standartlarında bir rakam teklif ettik. Yine de gitmek istedi. Burada mutlu olmayan futbolcuları zorla tutmak istemem. Yalnız menajerinin konuşmaları hoşuma gitmedi. Görüşmeler sırasında diyaloğu kestim. Bilmenizi isterim ki kalması 1 sezon daha kalması için elimden geleni yaptım"

21 yaşındaki İngiliz futbolcu 18 milyon euroya Brentford'a satılmıştı.

Hull City 20 milyon euroya sattığı Keane Lewis-Potter'ın yerine Nwakaeme'yi transfer etti Medya patronu Acun Ilıcalı'nın geçen sezon devre arasında 20 milyon euroya satın aldığı Hull City, bu yaz 21 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Keane Lewis-Potter'ı 20 milyon euroya Brentford'a satmıştı. Championship ekibi bu ismin yerini Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'yle doldurdu. Acun Ilıcalı daha önce Süper Lig'de Ozan Tufan, Allahyar ve Doğukan Sinik transferlerine imza atmıştı.

İSTANBUL'A HULL CİTY MAĞAZASI AÇACAK

Acun Ilıcalı, Hull City ürünlerinin önümüzdeki ay piyasaya çıkacağını açıkladı. Türkiye'den pek çok firmanın Hull City lisansı ürünü talep ettiğini ve ön siparişlerin hazır olduğu belirten Ilıcalı, Türkiye'ye bir Hull City mağazası açacağını ve Turuncu-Siyah renkli ürünlerin Türkiye'de çok tutacağına emin olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı Doğukan Sinik transferini Twitter'dan açıkladı! Milli futbolcu resmen Hull City'de Acun Ilıcalı, yeni transferi Doğukan Sinik için övgü dolu ifadeler kullanarak transferi resmen açıkladı. Öte yandan, Hull City 21 yaşındaki İngiliz sol açık Keane Lewis-Potter'ı 19 milyon euroya Brentford'a satarak büyük bir gelir elde etti.

Jean Michaël Seri resmen Hull City'de... Acun Ilıcalı 3. transferini açıkladı Hull City yeni transferi Jean Michaël Seri'yi açıkladı... Geçen sezon Fulham'ın Premier League'e çıkmasında büyük katkı olan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu 3 yıllık sözleşmeye imza attı.