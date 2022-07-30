Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Sevilla'ya transfer olacağı iddialarına cevap verdi...

Sarı-kırmızılı futbolcu, İspanya'nın Sevilla Kulübünün transfer hedeflerinden birisi olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili yorum yapmadı.

Galatasaray'da geçen sezon birlikte forma giydiği Marcao'yu transfer eden Sevilla'dan teklif alıp almadığının sorulması üzerine Nelsson, "Zor bir soru. Sıkıcı bir cevap vermem gerekecek. Bunun üzerine yorum yapma veya başka bir şey söyleme şansım yok. Yorumsuz olarak bırakıyorum." diye konuştu.

Nelsson, kariyer hedefiyle ilgili bir lig veya kulüp hayali olmadığını belirterek, "Galatasaray'da oynamayı çok seviyorum ve burada olduğum için keyif alıyorum." demekle yetindi.

Erden Timur transferi açıkladı... Galatasaray'ın alternatif golcüsü belli oldu Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Timur, "Benzer bir kalitede alternatif bir yabancı santrfor alma isteğimiz var. Gomis'i takımda düşünüyoruz. Bu sene sahaya karakterini koyan, kadroda olmasa bile destek veren bir takım kurmak istiyoruz" dedi.

"KUZEY'İN KRALI" LAKABINA TALİP OLDU

Avusturya'nın Innsbruck kentindeki Stans kasabasında gerçekleştirilen ikinci etap yurt dışı kampında konuşan 23 yaşındaki futbolcu, Trabzonsporlu taraftarların eski golcüleri Norveçli Alexander Sörloth ve mevcut santrfor Danimarkalı Andreas Cornelius için kullandıkları "Kuzey'in Kralı" lakabına Nelsson da talip oldu.

ABD yapımı bir diziyle popüler olan "Kuzey'in Kralı" lakabıyla ilgili, "Sence dünyada ve Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' kim?" şeklindeki soruya sarı-kırmızılı futbolcu, "Dünya genelini bilmiyorum ama Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' benim." yanıtını verdi.

Victor Nelsson, "Bu iddiası Viking kanlarından mı geliyor?" denmesi üzerine, "Evet. Bu espriye çok rastlıyorum. Böyle diyebiliriz. Bence keyifli bir söyleyiş şekli." ifadelerini kullandı.

Ali Akman Galatasaray'da! Eintracht Frankfurt'la anlaşma tamam... Galatasaray'ın 7. transferi Ali Akman oldu. 20 yaşındaki forvet önümüzdeki yıl Sarı-Kırmızılı formayı kiralık giyecek. Abdülkadir Bardakçı, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Kazımcan Karataş daha önce açıklanmıştı. Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö de bu gece geliyor.

Galatasaray transfer haberleri... Okan Buruk orta sahaya Berkay Özcan'ı istiyor! Takas teklifi... Galatasaray, Berkay Özcan için Başakşehir'e takas teklifi yaptı ve bu reddedildi. Görüşmeler devam ediyor. Okan Buruk orta sahada eski öğrencisini görmek istiyor.24 yaşındaki gurbetçi futbolcu 2019'dan beri Başakşehir'de oynuyor.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI YORUMU

Sarı-kırmızılı futbolcu, yeni transferlerden Abdülkerim Bardakcı ile birbirine alışmaları gerektiğini söyledi.

Alışmayla ilgili Marcao ile de benzer süreç yaşadığını anlatan Nelsson, "Apo ile birbirimize alışmamız gerekiyor. Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler de var. Marcao ile oynamaya başladığımızda da benzer şeyler olmuştu. Alışmamız için zaman gerekmişti. Apo ile birbirimize alışacağız." diye konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk'un taktikleriyle savunma düzeni oluşturacaklarını anlatan Nelsson, "Hocamız nasıl isterse öyle devam edeceğiz. Her zaman yüzde 100'ümüzü vereceğiz. Her zaman savunma anlamında lider olmaya devam edeceğim. Birlikte iyi çalışarak sezonu geçireceğiz." ifadelerini kullandı.