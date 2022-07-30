Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 5 yıldızı gelecek sezon formalarında da kullanacaklarını dile getirdi.

Kızılhan, eski teknik direktör İsmail Kartal’a teşekkür ederek, "Erkek futbolda cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olma hedefiyle Jorge Jesus'u takımın başına getirdik. Bu doğrultuda geçtiğimiz aralık ayında takımın başına gelip oyuncularımıza özgüven sağlayan İsmail Kartal'a bir kez daha teşekkürler" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

5 YILDIZ GELECEK SEZON FORMALARDA

Burak Kızılhan, gelecek sezon 5 yıldızı formalarında da kullanacaklarının altını çizerek, "Müzemizde bulunan 28 şampiyonluğun karşılığı olan 5 yıldızımızı formamız hariç tüm platformlarda kullanmaya başladık. 2023-2024 sezonu itibarıyla formamızda da kullanmaya başlayacağız" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin güncel toplam borcu ne kadar? Borç açıklandı (4 Haziran 2022) Fenerbahçe’de 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 761 genel kurul üyesinin katılımıyla başladı. Fenerbahçe’nin toplam borcu 6 milyar 190 milyon TL olarak açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN GÜNCEL BORCU NE KADAR?

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Fenerbahçe’nin borcunun 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda denetim kurulu üyesi Mehmet Vodina, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vodina, yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübün 31 Mart 2022 itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı. Duyurulan söz konusu borcun 3 milyar 823 milyon TL’si finansal borçlar olduğu 178 milyon TL’sinin ise faiz olarak yer aldığı aktarıldı.