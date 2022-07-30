Türkiye Gazetesi

TRABZONSPOR - SİVASSPOR SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor üçüncü, Sivasspor ilk kez oynayacak

Trabzonspor Kupa'da üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise ilk kez mücadele edecek. Bordo-mavili takım, organizasyonda daha önce çıktığı iki maçı da kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

İlk kupa Beşiktaş'ın

Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu. Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

En fazla Galatasaray kazandı

Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

TFF SÜPER KUPA ŞAMPİYONLARI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa'da şu ana dek oynanan 15 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Maç Sonuç

30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1

05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1

17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1

02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2

07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3

12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2

11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma)

25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı)

08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0

13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı)

06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2

05.08.2018 Konya Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı)

07.08.2019 Ankara Galatasaray-Akhisarspor 1-0

27.01.2021 İstanbul Medipol Başakşehir-Trabzonspor 1-2

05.01.2022 Doha Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 (4-2/penaltı)

ESKİ ADI CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa alan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.