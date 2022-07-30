Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den sol beke Ezgjan Alioski takviyesi... 30 yaşındaki Makedon futbolcu ve menajeri, Sarı-Lacivertli yönetimle transferdeki son pürüzleri gidermek için İstanbul'da...

Bu yaz takımın başına Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, 67 yaşındaki çalıştırıcısın istediği doğrultusunda 9. transferini bitirmek üzere... Bruma, Emre Mor, Lincoln Henrique, Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King ve Tiago Çukur transferlerinin ardından dün de iki stoper açıklanmıştı.

Marsilya'dan Luan Peres ile Flamengo'dan Gustavo Henrique, bugün takım arkadaşlarıyla tanıştı. Alioski ise imza aşamasında. Fenerbahçe'nin bu ismi Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa maçı oynanırken açıklaması ve işi resmiyete dökemsi bekleniyor.

EZGJAN ALİOSKİ KİMDİR?

1992 doğumlu 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı Alioski, Dünya Kupası'ndaki formuyla dikkat çekmişti. Leeds United'dan ayrılıp geçen yaz Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye imza atan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin bitmesine 1 sezon daha var.

56 kez milli formayı giyen Alioski, kariyerinde Leeds United, FC Schaffhausen, FC Lugano, Al Ahli'de forma giydi; 345 maçta 52 gol+51 asist üretti...

Fenerbahçe'nin güncel borcu açıklandı (30 Temmuz 2022) Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılırken, toplantıda sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan açıklamalarda bulundu. Öte yandan, Sarı-Lacivertli kulübün güncel borcu da açıklandı.

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

.