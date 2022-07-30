Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. 11 transfer açıklayan Kırmızı-siyahlılar son olarak Khimki forması giyen Anwan Lawrence Nicholas’ı kadrosuna katarak 12. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Karagümrük’e hoş geldin Anwan Lawrence Nicholas. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Anwan Lawrence Nicholas’ı kadromuza kattık. Son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Khimki forması giyen Nijeryalı oyuncu, kariyerine Karagümrük’te devam edecek. Yeni transferimiz Anwan Lawrence Nicholas’a hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Colin Kazım Richards Fatih Karagümrük'te! 8 yıl sonra Süper Lig'e döndü Fatih Karagümrük, 36 yaşındaki eski milli futbolcu Colin Kazım Richards ile anlaştı. Kazım, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İstanbul ekibine imza atacak.

Mbaye Diagne Karagümrük'te... Galatasaray'ın 13 milyon euroluk santrforu imzayı attı! Galatasaray'a 13 milyon euro bonservisle geldi, üste para verilip Karagümrük'e gönderildi! Sarı-Kırmzılılar bir süredir kontratından çıkmak istediği Senegalli golcüyü gönderdi. Eski gol kralıyla 1 yıllık sözleşme imzalayan Karagümrük, futbolcunun Galatasaray'dan aldığı maaşın 3'te 1'ini verecek. Geri kalan rakam ise sözleşme fesih bedeli olarak Galatasaray tarafından ödenecek.

EFE TATLI'YA ÇAPRAZ BAĞ AMELİYATI

Geçen sezon devre arasında Adanaspor'a kiralanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Efes Tatlı'nın ameliyat olacağı açıklandı.

"Futbolcumuz Efe Tatlı’nın antrenman sırasında dizine aldığı darbe sonucu yapılan kontrollerde ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmiştir. Yaşadığı talihsiz sakatlıktan ötürü ön çapraz bağ ameliyatı olacak Efe Tatlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."