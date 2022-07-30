Türkiye Gazetesi

Rıdvan Yılmaz'ı İskoç devi Rangers'a satan Beşiktaş, altyapıdan yetişen milli futbolcunun yerini doldurmak için listesindeki isimlerle görüşüyor. Bunlardan biri de West Ham United'ın sol beki Arthur Masuaku...

Londra ekibine 2016'da Olympiacos'tan transfer olan ve 2019'da 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan gelen teklif sonrası kulübüne ayrılmak istediğini iletti. Aaron Creswell'in gerisinde kalan ve İskoç menajer David Moyes tarafından 2. tercih olarak görülen futbolcu, hem Beşiktaş'tan gelen cazip yıllık ücret hem de ilk 11'de oynamak isteği nedeniyle transferi çok istiyor.

CHELSEA'Yİ 90'DA YIKMIŞTI

Arthur Masuaku, geçen sezon Premier League'de 13, tüm kulvarlarda 24 kez West Ham United forması giydi. Premier League'in 15. haftasında Londra Stadyumu'nda Chelsea'yle oynanan derbiye 87'de attığı golle damga vuran Masuaku'nun 3 puanı getiren o golü halen jenerikleri süslüyor.

Emirhan İlkhan skandalı! Beşiktaş geleceğini 4.5 milyon euroya sattı, taraftar tepkili Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan, Torino'ya transfer oldu. Genç yetenek pazartesi sağlık kontrollerinden geçip salı günü de İtalyan ekibiyle antrenmana çıkacak. Kimsenin beklemediği bu transfer hareketi Beşiktaş taraftarını çıldırttı. Geleceğin en büyük yıldızlarından biri olan Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki "4.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi gündeme bomba gibi düştü.

RIDVAN YILMAZ GİTMEYİ ÇOK İSTEDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz'ı satmak gibi bir niyetleri olmamasına rağmen futbolcunun ısrarla ayrılmak istemesi nedeniyle böyle bir karar verdiklerini açıklamıştı.

21 yaşındaki milli futbolcu ise Eintracht Frankfurt'tan sonra Rangers'ın da kendisini istemesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan iki takım tarafından istenmiş oldu.

Avrupa'da üst düzey bir takımda oynama hayalini gerçekleştirdiğini sık sık vurgulayan Rıdvan Yılmaz, Rangers'a 5 yıllık imza atmıştı. 12 yıllık Beşiktaş kariyeri sonrası İskoçya'nın yolunu tutan futbolcunun asıl hedefi ise Premier League'de top koşturmak.

Manuel Fernandes: Fenerbahçe'yi 3-2 yendiğimiz maçı unutamıyorum. Beşiktaş benim hayatım İran ekibi Sepahan’a transfer olan ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen 36 yaşındaki Manuel Fernandes, “Benfica’da yaşadıklarımın aynılarını Beşiktaş’ta yaşadım. Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi. İkinci hayatım” dedi.

Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda... Ahmet Nur Çebi'i tek isteğini söyledi Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz bugün kulübe gelerek veda etti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin elini öpmek isteyen genç oyuncuya Çebi, "Biz Beşiktaş'ta el öptürmeyiz, sarılırız" dedi.