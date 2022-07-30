Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund’un bu yaz Ajax’tan transfer ettiği Sebastien Haller’in testislerinde kötü huylu tümör olduğu saptandı ve tedavisine kemoterapi ile devam edileceğini duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Sebastien Haller kötü huylu bir testis tümörüyle savaşıyor ve birkaç ay boyunca sahalarda olmayacak" ifadelerine yer verildi.

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Kemoterapi sürecine başlayacak 28 yaşındaki futbolcunun, birkaç ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Antrenman sırasında kendini kötü hissetmesi üzerine kapsamlı bir sağlık kontrolü yapılan ve testis tümörü saptanan Haller, kamptan ayrılarak ameliyat edilmişti.

Fransa asıllı Fildişi Sahilli milli futbolcu, yeni sezon öncesi Hollanda ekibi Ajax'tan 31 milyon avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund transfer olmuştu. Geçen sezon Hollanda liginde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.

Sebastien Haller'de tümör saptandı! Borussia Dortmund kampında şok etkisi... Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller'de testis tümörü saptandı. Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi İsviçre'de kampta bulunan futbolcunun antrenman sırasında kendini kötü hissetmesi üzerine kapsamlı bir sağlık kontrolüne alındığı ve tarama sırasında testis tümörü saptandığı belirtildi.

Fransa doğumlu santrfor A Milli Takım tercihini Fildi Sahili'nden yana kullanmıştı... 2019 yazında Eintracht Frankfurt'tan West Ham United'a 50 milyon euro bonservisle transfer olan Haller, İngiliz ekibinin tarihindeki en pahalı transfer olmuştu.