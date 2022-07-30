Türkiye Gazetesi

Avrupa takımlarının bir süredir peşinde koştuğu Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan, yuvadan uçuyor. Torino'nun transfer listesinde yer alan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu Emirhan İlkhan, "Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım" dedi. Emirhan'ın bu sözleri ayrılık iddialarını güçlendirdi.

AYRILIK SİNYALİ SOSYAL MEDYADAN GELDİ

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, sosyal medya hesabından hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu.

İlkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümle olan sözleşmeme imza atarken, yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım."

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ

Genç yetenek Emirhan'ı elinde tutamayan Beşiktaş yönetimine taraftardan tepki gecikmedi.

"Beşiktaş'ta 1 ay önce Emirhan İlkhan'ın sözleşmesine 4.5M€ serbest kalır maddesi koyan adam futboldan ve futbolcudan anlamıyordur. Futboldan ve futbolcudan anlamayan adam Beşiktaş'ta futbolu yönetmeyecek. Güreş, satranç, Kartal Yuvası'na bakabilir." gibi yorumlar yapıldı.

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