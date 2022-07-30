Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız, ululslararası spor müsabakalarından ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele eden Emre Talha Evin, bronz madalya kazandı.

TURNUVADAKİ MADALYA SAYIMIZ 5'E YÜKSELDİ

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ve 31 Temmuz’a kadar sürecek şampiyonanın üçüncü gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 45 kiloda Türkiye'yi temsil eden Emre Talha Evin bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, üç gün sonunda toplamda 3 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın dördüncü ve son gününde 5 milli taekwondocu madalya mücadelesi verecek.

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