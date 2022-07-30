Türkiye Gazetesi

Hull City ile Bristol City, İngiltere Championship'in ilk haftasında The MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City 2-1 kazandı. Mücadelede geriye düşen Hull, Ozan Tufan'ın penaltıdan attığı golle maça dengeyi getirirken, bir dönem Galatasaray'da oynayan Seri ile galibiyete uzandı.

OZAN TUFAN GALİBİYET YOLUNU AÇTI SERİ GEREKENİ YAPTI

Bristol City 30. dakikada Weimann ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. Hull City'e beraberliği getiren golü ise 72. dakikada Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan atarken, 90+3. dakikada Galatasaray'ın eski futbolcusu Jean Michael Seri galibiyeti getiren sayıyı kaydetti.

Maça 11'de başlayan milli oyuncu Ozan Tufan 73. dakikada yerini Docherty'e bıraktı. Ayrıca Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Allahyar da maça 11'de başladı ve 84. dakikada yerini Covil'e bıraktı.

Acun Ilıcalı Türkiye'ye Hull City mağazası açacak! Transferler bitmedi... Acun Ilıcalı'nın geçen sezon satın aldığı Hull City, yeni transferleri için imza töreni düzenledi. Basın toplantısında uzun bir konuşma yapan Acun, Türkiye'de 1-2 transfer daha yapacaklarını açıklarken önümüzdeki ay piyasaya çıkacak olan Hull City ürünlerinin ses getireceğini söyledi. Ünlü medya patronu, Türkiye'ye de bir Hull City mağazası açacağını söyledi.

Hull City 20 milyon euroya sattığı Keane Lewis-Potter'ın yerine Nwakaeme'yi transfer etti Medya patronu Acun Ilıcalı'nın geçen sezon devre arasında 20 milyon euroya satın aldığı Hull City, bu yaz 21 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Keane Lewis-Potter'ı 20 milyon euroya Brentford'a satmıştı. Championship ekibi bu ismin yerini Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'yle doldurdu. Acun Ilıcalı daha önce Süper Lig'de Ozan Tufan, Allahyar ve Doğukan Sinik transferlerine imza atmıştı.

Acun Ilıcalı Doğukan Sinik transferini Twitter'dan açıkladı! Milli futbolcu resmen Hull City'de Acun Ilıcalı, yeni transferi Doğukan Sinik için övgü dolu ifadeler kullanarak transferi resmen açıkladı. Öte yandan, Hull City 21 yaşındaki İngiliz sol açık Keane Lewis-Potter'ı 19 milyon euroya Brentford'a satarak büyük bir gelir elde etti.