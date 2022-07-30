Türkiye Gazetesi

Turkcell Süper Kupa finalinde Trabzonspor, Sivasspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Sivasspor ikinci yarıda da gol bulamadı. Karadeniz temsilcisi ise 3 gol daha atarak şampiyonluğunu ilan etti.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren ve bu yıl 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavililer Cornelius’un attığı golle 1-0 önde tamamladı. Maçın 2. yarısında etkili bir performans ortaya koyan Trabzonspor üst üste bulduğu gollerle farkı açtı. Cornelius, Larsen ve Bakasetas’ın golleriyle Karadeniz ekibi sahadan 4-0 galip ayrılarak kupanın da sahibi oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreninde futbolcular tek tek madalyalarına ulaştı. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Kupa’yı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elinden aldı.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kendilerini ayrılan tribünlerin tamamını dolduran Trabzonsporlu taraftarlar bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar kupayı kazanan futbolcularını tribüne çağırarak önce alkışladı, daha sonra üçlü çektirdi. Kupa seremonisi sonrası büyüyen coşku ile taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.

ABDULLAH AVCI İLE 3. KUPA

Sivasspor’u mağlup eden Trabzonspor, 2010 ve 2020 yılından sonra 3. kez Süper Kupa’ya ulaştı. Karadeniz ekibinde 1,5 yıldır görev yapan Abdullah Avcı, 2’si Süper Kupa, 1’i lig şampiyonluğu olmak üzere 3. kupasını kazandı.

Turkcell Süper Kupa finalinin en iyi oyuncusu, BİP üzerinden belirlendi. Karşılaşmanın son dakikalarından kupa seremonisine kadar süren canlı oylamada, BİP kullanıcıları ‘Turkcell Süper Kupa’ kanalından canlı oylamada belirlenen 6 aday arasından en iyi oyuncuyu belirledi. Maçta 2 gole imza atan Andreas Cornelius maçın oyuncusu seçildi. Danimarkalı golcü ödülü aldıktan sonra basın mensuplarına poz verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

15. dakikada sol kanattan Visca’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Vitor Hugo’nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

27. dakikada sol çaprazdan topla ilerleyen Eren Elmalı ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşta kaleci Ali Şaşal topu oyun alanına çeldi. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada sol taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Cornelius ceza sahası içinde sol ayakla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Gradel’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Caner Osmanpaşa’nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

51. dakikada sağ kanattan Visca’nın ortasında kaleci Ali Şaşal, topu kontrol etmek isterken bacaklarının arasından meşin yuvarlağı kaçırdı. Boşta kalan topu Cornelius ağlara gönderdi. 2-0

55. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Gradel'in arka direğe ortasında kafalardan seken top sonrası Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

64. dakikada Trezeguet’in ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan sekerken top sağ çaprazda Larsen’in önünde kaldı. Larsen’in ceza sahasına girerken yerden yaptığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

74. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kouassi, Caner ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

76. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal’ın solundan ağlara gönderdi. 4-0

90+2. dakikada Kouassi, ceza sahası içinde Ziya Erdal ile girdiği iki mücadelede yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan VAR uyarısı ile kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Emrehan’ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal sağına yatarak gole izin vermedi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Jens Larsen xx, Dorukhan Toköz xx, Vitor Hugo xx, Eren Elmalı xx, Marek Hamsik xx, Bakasetas xx, Edin Visca xx, Abdülkadir Ömür xx, Mahmoud Trezeguet xx, Andreas Cornelius xxx

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Berat Özdemir, Siopis, Yusuf Erdoğan, Djaniny, Denswil, Ahmetcan Kaplan, Doğucan Haspolat, Emrehan Gedikli, Kouassi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Murat Paluli xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xx, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt xx, Robin Yalçın xx, Hakan Arslan xx, Max Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Cofie, Goutas, Alaaddin Okumuş, Angielski, Kerem Kesgin, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Leke James

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Cornelius (dk. 37) (Trabzonspor)

Sarı kart: Cornelius (Trabzonspor)

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