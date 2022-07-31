Türkiye Gazetesi

Güney Kore'de filede efelendik A Millî Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası Yarı Finali karşılaşmasında Güney Kore’yi 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. 1 saat 31 dakika süren mücadelede ay-yıldızlı ekibimiz setleri 24-26, 21-25, 22-25 kazandı.

MİRZA'DAN 17 SAYI

Filenin Efeleri'nde üç isim çift haneli sayı üretti. Mirza Lagumdzija 17, Burutay Subaşı 11 ve Vahit Emre Savaş da 10 sayılık bir katkı sağladı. A Millî Erkek Voleybol Takımı, bu sabah 09.30'da finalde Küba ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi’ne katılma vizesi alacak.

Voleybol haberleri... A Milli Erkek Voleybol Takımı, Küba ile Challenger Kupası finalinde kozlarını paylaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Şampiyon olması durumunda Milletler Ligi'ne katılacak Filenin Efeleri, finalde yarın Küba ile karşılaşacak