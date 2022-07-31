Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan depremi yaşanıyor ama en azından ortada şu an enkaz yok. Siyah beyazlı yönetim, oyuncuyu takımda tutmak için büyük uğraş içinde. Sadece 45 gün önce sözleşmesini üç yıllığına uzatan 18 yaşındaki oyuncunun serbest çıkışı için 4,5 milyon avronun yeterli olması Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırmıştı. Yapılan bu hatanın telafisi için çalışmalar başladı. Beşiktaş yönetimi, yaşanan gelişmeler neticesinde, sözleşme şartlarını revize etmek için Emirhan'ın menajerini ikna etmeye uğraşıyor.

TORINO HAZIR

Menajer ise tanıdık bir isim: Mirsad Türkcan. Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ajdin Hasic'in de temsilciliğini yapan Türkcan'a ekstra ödeme teklif yapıldı. Beşiktaş'tan 200 bin avro kazanan kazanan Emirhan'ın yıllık ücretinde de ciddi oranda iyileştirme planlandı. Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa Serie A ekiplerinden Torino yarın 4,5 milyon avroyu Beşiktaş’ın hesabına yatıracak ve Emirhan İlkhan salı günü İtalyan ekibiyle antrenmana çıkacak.

8 MİLYON EURO ALACAK

Emirhan İlkhan'ın transferi eğer bir sezon daha beklerse Beşiktaş'ın kazancı iki katı olacak. Sözleşmeye göre genç yıldızın gelecek sezon için serbest kalma maddesi 8 milyon avro. Türk futbolunun gelecekteki önemli yıldızlarından biri olması beklenen Emirhan'ın sözleşmesindeki bütün rakamların revize edilmesi bekleniyor.

"EMİRHAN ŞOKE ETTİ"

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Emirhan İlkhan'ın Torino'yla görüşmesi hakkında, "Emirhan'ın durumu bizi şoke etti. Yönetimin büyük çabaları sonucunda yeni sözleşme imzalamıştı. Durumu henüz net değil. Şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu ve Beşiktaş formasını gururla terletmeli" dedi.

RIDVAN'IN YERİ DOLMAZ

Sampdoria maçında sol bek oynayan Oğuzhan Akgün, "Rıdvan gitti, onun yerini dolduramayız. Ama elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Çalışmamın karşılığını yavaş yavaş alıyorum. Hocamıza şans tanıdığı için teşekkür ederim" dedi.

Emirhan İlkhan'dan ayrılık sözleri: Beşiktaş taraftarından anlayış istedi İtalyan ekibi Torino'nun transfer listesinde yer alan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu Emirhan İlkhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftardan anlayış beklediğini söyleyerek, ayrılık sinyali verdi.

Arthur Masuaku Beşiktaş için Premier League'den vazgeçti! West Ham United'ın sol beki Arthur Masuaku, Beşiktaş'tan gelen cazip teklif sonrası İngiliz ekibinin yöneticilerinden transferde kolaylık istedi. 2016'dan beri Londra ekibinde forma giyen Kongolu futbolcu, Rıdvan Yılmaz'ın yerine transfer edilecek.