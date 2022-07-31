Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulunda 2022 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Sarı kırmızılı kulüp derneğinin 2022 yılı bütçesi 261 milyon 764 bin TL gelir, 837 milyon 464 bin TL gider olarak oylamadan geçti ve böylece Başkan Dursun Özbek'in eli rahatladı. Galatasaray ve bağlı ortaklarının 31 Mayıs 2022 itibarıyla finansal borcunun 2,7 milyar lira olduğunu aktarılırken, Özbek mali yapısı ve borç stoku açısından rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan daha iyi durumda olduğunu belirterek "sebebi de özellikle Riva gibi projeler’ dedi.

FLORYA'YI SATMAYACAĞIZ

Florya, Riva ve Kemerburgaz arazileri için yetki genel kurulu yapılacağına dikkat çeken Başkan Dursun Özbek ‘’Biz Florya’yı satmayacağız. Bize ait olmayan 40 dönümü kulübe kazandıracağız. İki arsa birleşince değeri artacak. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmakta ısrarlıyız. Oluşturacağımız fonlar sonrasında bu anlaşmadan çıkacağız. Kulübümüz üzerinde ciddi bir faiz yükü var. Eğer projelere yetki verirseniz kulübün üzerindeki büyük finansal yükten de kurtulmuş olacağız’’ ifadelerini kullandı.

SON RAKİP FIORENTİNA

Sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray bugün Fiorentina ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların, Okan Buruk yönetiminde çıkacağı yedinci ve son karşılaşma TSİ 19.00’da başlayacak. Cimbom bu mücadele sonrası İstanbul’a dönecek ve lige kadar çalışmalarını Florya’da sürdürecek.

NELSONN TOP ÇEVİRDİ

Galatasaray’ın başarılı stoperi Nelsson, Avusturya kampında konuştu. Danimarkalı oyuncu, "Sevilla’dan teklif geldi mi?" sorusuna "Bu konuda yorum yapamayacağım" diyerek İspanyolların ilgisini doğruladı. Nelsson "Galatasaray'da olduğum için keyif alıyorum. Abdülkerim ile birbirimize alışmamız gerekiyor. Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler de var"’ dedi.

Victor Nelsson Sevilla iddialarına kaçamak cevap verdi! Galatasaray bir satış daha yapabilir Marcao'dan sonra Sevilla'nın bir diğer hedefi olan Victor Nelsson, İspanyol kulübüne transferi sorulunca kaçamak bir cevap vermekle yetindi. Danimarkalı stoperin 15 milyon euroya satılması bekleniyor.

Erden Timur transferi açıkladı... Galatasaray'ın alternatif golcüsü belli oldu Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Timur, "Benzer bir kalitede alternatif bir yabancı santrfor alma isteğimiz var. Gomis'i takımda düşünüyoruz. Bu sene sahaya karakterini koyan, kadroda olmasa bile destek veren bir takım kurmak istiyoruz" dedi.