Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sarı lacivertlilerde dün YDK toplantısı vardı. Tabii ki sıcak gündem Dinamo Kiev maçında bir grubun kısa süreli Vladimir Putin tezahüratı yapmasıydı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Dış İşleri Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz. Herhâlde her şeye maydanoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendiniz. Adı söylenen şahsa (Putin) küfür etsek madalya mı verilecekti. Fenerbahçe’yi savaş sempatizanı olarak göstermeye çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir” dedi.

HER ŞEYE MAYDANOZLAR!

Her kulübe karşı olumlu yaklaştığını vurgulayan Ali Koç "Ben de bu nefretin ayrıştırmanın spordan kaynaklı olmaması için rakiplerimize hep olumlu baktım. Kulüpler Birliği’nde hep yapıcı oldum. Sadece Fenerbahçe değil büyük resmi görerek zaman zaman rakiplerin sıkıntılarını giderecek konularda destek oldum ama bir camia var ki yönetimi başkanı, sporcusu kim olursa olsun hiçbir şekilde bizim tarafa dokunmaktan kaçınmıyor. Her konumuza maydanoz oluyor. Biz ayrıştırmayı değil birleştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

SABAH 07.00'DE SAMANDIRA'DA

Sarı lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'un doğru tercih olduğunu belirterek "Değişik bir hocamız var. Her sabah 07.00’de Samandıra’da her saniye tamamen işine odaklanmış vaziyette. Futbolculardan ve yıllardır Samandıra’da çalışanlardan aldığım geri bildirim; diyorlar ki bu adam farklı. Getirebileceğimiz en iyi hocayı getirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

HEYKELLER YAKINLAŞACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı’nın önüne dikilen Atatürk heykeli ile ilgili "Atatürk heykelinin yanına başka bir heykeli uygun bulmam. Ancak Alex, Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis heykelini stada daha yakın bir yere almayı düşündük. Onu tekrar gözden geçirelim" dedi.

KAFASINDA NE VARSA UYGULADI

Ali Koç, Kim Min-Jae'nin Napoli'ye gidişini yorumladı: Bize gelirken 1 sene için geldi. Sonra Fransa oradan da Premier Lig’e gitme hayali vardı. 11 gün çıkış maddesini müzakere ettik. Kafasına koyduğu planı uyguladı ve gitti. Özel bir oyuncu ve karakter. Onun ayrılma kararı maddi açıdan katkı sağlasa da planlarımızı bozdu. 2 stoper aldık.

TRANSFERDE GEÇ KALMADIK

Ali Koç, transferde geç kalındığı yönündeki eleştiriler için "Biz son 4 senede transferi bu kadar erken yaptığımız olmamıştı. ‘Yönetim transfer yapmasın’ ‘Hoca transfer yapsın’, ‘Neden hoca transfer yapıyor, yönetim yapsın’ Ağzımızla kuş tutsak bile eleştirileceğiz. Bu sene muhteşem olacak diye inanıyorum" dedi.

ÜÇ BÖLGEYE DAHA TAKVİYE

7-8 oyuncunun takımdan ayrılacağını ve transferde 3 mevkide eksik olduklarını da dile getiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Hocamız Jorge Jesus'un verdiği direktifler doğrultusunda transfer yaptık. 3 tane yerimiz kaldı. Kaleci, sol bek ve santrfor. Bir de kadroyu boşaltma adımlarımız olacak" ifadesini kullandı.

MESUT'U GEÇMİŞİ İÇİN GETİRMEDİK

Ali Koç'tan Mesut Özil olayına bakış: Mesut Özil ile yollarımızı ayırdık, istenmeyen bir durumdu. Transferi çok heyecan oluşturdu ama olmadı. 'Mesut varsa oynar' diye bir dünya yok. Hocaların istediğini yerine getiren oyuncular oynar. Geçmişi için Mesut’u getirmedik. Olmadı tutmadı. Canı sağ olsun. Allah yolunu açık etsin.