Türkiye Gazetesi

Premier League şampiyonu Manchester City ile FA Cup' kazanan Liverpool, İngiltere'nin 100. Community Shield maçında dün Leicester City'nin King Power Stadı'nda kozlarını paylaştı. İki takım da sahaya yeni golcüleriyle çıktı.

Liverpool 80 milyon euroluk golcüsü Darwin Nunez'in ilk resmi golünü attığı maçı 3-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü. City'nin süper golcüsü Erling Haaland ise etkiliydi ancak kaçırdıklarıyla gündeme geldi.

Liverpool, 21. dakikada Trent Alexander-Arnold'un ceza sahası dışından kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Liverpool formasıyla resmi maçlarda 13. golünü atan İngiliz bek, 10. kez ceza sahası dışından gol atarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

Liverpool, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 70. dakikada Manchester City'nin bir başka transferi Julian Alvarez, skoru 1-1 yaptı. Alvarez, Manchester City formasıyla ilk maçında Liverpool'a golünü attı.

83'te Mohamed Salah Liverpool'u yeniden öne geçirdi. Tabelayı 90+4'te Darwin Nunez belirledi.

Liverpool 16. kez bu kupayı müzesine götürdü. Kırmızılar, 2006'dan bu yana ilk kez Community Shield Kupası'nı kazandı.

ERLİNG HAALAND İÇİN CENK TOSUN BENZETMESİ

Kazanan taraf 3-1'lik skorla Liverpool olurken, City'nin süper golcüsü Erling Haaland'ın kaçırdığı goller sosyal medyayı salladı. Hele biri vardı ki; İngiliz bir futbolsevere "200 milyon euroluk sarışın Cenk Tosun!" benzetmesi yaptırdı.

90+7. dakikada 3-1 gerideyken kaleci Adrian'dan dönen topu kale sahası ön çizgisinde önünde bulan Haaland, boş pozisyonda vuruşunu yaptı, top üst direğin üzerine çarparak auta gitti.

Pozisyonun videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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