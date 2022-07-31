Türkiye Gazetesi

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK Atina, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşa çıkan 33 yaşındaki tecrübeli stoper Domagoj Vida ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

2024 yılına kadar kendini sarı-siyahlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atan Hırvat oyuncunun, Yunan medyasında yer alan bilgilere göre başkent ekibinden yıllık 1.9 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

İMZAYA GİDERKEN EVİ SOYULMUŞTU

2018 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı takımla çıktığı 163 maçta 16 gol ve 1 asist kaydetti. Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Beşiktaş'tan yılda 3.5 milyon euro kazanan Vida'ya yönetimin önerdiği yeni sözleşmede yıllık ücret 1.5 milyon euroydu. Bu rakamı kabul etmeyen Vida, AEK'le anlaşmıştı. Hırvat futbolcu imzaya giderken Zagreb'deki evinde hırsız girdiği haberleri medyaya yansımıştı.

Beşiktaş haberleri... Domagoj Vida'ya hırsız şoku! Yeni takımına imzaya giderken soyuldu Beşiktaş'taki 3.5 yıllık macerası sona eren Hırvat stoper Domagoj Vida, Yunanistan'ın AEK takımıyla anlaşmıştı. Tecrübeli futbolcunun imza atmak için Atina'ya gitmek üzere yola çıktığı sırada evinin Zagreb'deki evinin soyulduğu, transfer sürecinin bu yüzden uzadığı yazıldı.

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