Türkiye Gazetesi

Emirhan İlkhan ile Beşiktaş yönetimi bugün kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Serie A ekiplerinden Torino'nun, 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma ücretini ödeyerek transfer etmek istediği 18 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'tan koptu! Genç futbolcuyu kalması için ikna etmeye çalışan yönetimin son çabası sonuçsuz kaldı.

Emirhan İlkhan skandalı! Beşiktaş geleceğini 4.5 milyon euroya sattı, taraftar tepkili Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan, Torino'ya transfer oldu. Genç yetenek pazartesi sağlık kontrollerinden geçip salı günü de İtalyan ekibiyle antrenmana çıkacak. Kimsenin beklemediği bu transfer hareketi Beşiktaş taraftarını çıldırttı. Geleceğin en büyük yıldızlarından biri olan Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki "4.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi gündeme bomba gibi düştü.

EMİRHAN İLKHAN TORİNO'DAN KAÇ PARA ALACAK?

Torino’nun teklifi sonrası siyah beyazlılar Emirhan’ın sözleşme şartlarında iyileştirme gitmek istedi. Fakat yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Transferin tamamlanması halinde Torino, Beşiktaş’a 4,5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca Emirhan İlkhan’ın bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin %20’si siyah beyazlı kulübe verilecek.

Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 18 yaşındaki oyuncu, yıllık 600 bin Euro ücret alacak.

MENAJERİ ESKİ BASKETBOLCU MİRSAD TÜRKCAN

Emirhan'ın menajerliğini Türk basketbolunun unutulmaz ismi Mirsad Türkcan yapıyor. Bu transferi de Türkcan ayarladı...

Genç futbolcu dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Kulübümle olan sözleşmeme imza atarken, yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım."

Emirhan İlkhan'dan ayrılık sözleri: Beşiktaş taraftarından anlayış istedi İtalyan ekibi Torino'nun transfer listesinde yer alan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu Emirhan İlkhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftardan anlayış beklediğini söyleyerek, ayrılık sinyali verdi.

Domagoj Vida resmen AEK'de! Beşiktaş'tan istediği parayı Yunan kulübü verdi... Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'e transfer oldu.