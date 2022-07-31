Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Fredrik Midtsjö bu akşam İstanbul'da! Galatasaray 6 numarasına kavuşuyor! Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Norveçli orta saha Fredrik Midtjsö bu akşam 19.30’da İstanbul’da olacak. 28 yaşındaki futbolcunun kulübü AZ Alkmaar ikna oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Edinson Cavani iddiası! Villarreal'le anlaşamadı, Cim Bom'a sıcak Galatasaray'ın Diagne ve Mohamed'den boşalan santrfor pozisyonuna iki isim düşünülüyordu. Bunlardan ilki Haris Seferovic transferiyle gerçekleşti. İsviçreli golcü her ne kadar iyi bir başlangıç yapsa da uzun sezon da 2. bir golcü ihtiyacı hissediliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Alabiliyorsanız isterim" dediği Edinson Cavani de flaş bir gelişme yaşandı.