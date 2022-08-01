Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sampdoria ile oynanan lig öncesi son hazırlık maçındaki Beşiktaş, siyah beyazlı taraftarları çok heyecanlandırdı. Lige son derece hazır olduğunu gösteren Beşiktaş vardı sahada. Her şeyden önce Valerien Ismael üçlü savunmada ısrar etmedi ve kadroya uygun 4-3-3'ü uyguladı. 'Yeni Beşiktaş' bu sisteme çok olumlu cevap verdi. Maç boyunca güçlü rakibini kendi yarı sahasına hapseden ve deyim yerindeyse nefes aldırmayan bir Beşiktaş vardı. Weghorst, Muleka ve Ghezzal'ın uyumu en çok dikkat çeken ve beğeni toplayan özelliğiydi Beşiktaş'ın.

İLETİŞİM YÜKSEK

Bol bol pozisyona giren Beşiktaş, amansız baskısına rağmen savunmada açık vermemesiyle de tam bir şampiyon takım gibiydi. Çok uzaktan yenilen golde de pozisyon yoktu. Altyapıdan gelen oyuncuların performansı ise büyük moral oldu. Oğuzhan Akgün, Kartal Yılmaz, Emirhan Delibaş ve Berkay Bardar yerli rotasyonu için Valerin Ismael'in güvenle formayı verebileceği isimler olduklarını gösterdiler. Oyuncuların Ismael'le olan iletişiminin de yüksek olması, sahada istenilenin verilmesinde en büyük etkendi.

DOPİNG ETKİLİ ARTILAR

> Oğuzhan Akgün, Kartal Yılmaz, Emirhan Delibaş ve Berkay Bardar, "Altyapıda cevher çok" dedirtti.

> Sürekli çerçeveyi zorlayan Weghorst gol krallığının en büyük adayı olacağını şimdiden belli etti.

> Ghezzal-Muleka-Weghorst, Beşiktaş'ın yeni Metin-Ali-Feyyaz'ı olabileceğini gösterdi.

> Salih Uçan bu sezon takıma büyük katkı sağlayacağını ve Josef'i aratmayacağını ispatladı.

> Romain Saiss sıkıntısız bir stoper. Yerine giren Emrecan Uzunhan da ilk 11'i zorlayacak gibi.

ISMAEL'E ÖDÜL YEMEĞİ

Sampdoria maçındaki futbol, siyah beyazlı yönetimi de çok memnun etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve siyah beyazlı yöneticiler karşılaşma sonrasında teknik direktör Valerien Ismael'le yemek yedi. Oldukça keyifli bir ortamda geçtiği öğrenilen yemekte Çebi ve ekibi Sampdoria maçındaki oyundan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

EMİRHAN YOLCU

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, Torino ile anlaşmaya vardı. İtalyan ekibinin en geç cuma gününe kadar 4,5 milyon avroyu ödemesi gerekiyor. Ödeme geldiği an transferin resmîyete kavuşacağı öğrenildi. Emirhan Torino'dan yıllık 700 bin avro kazanacak ve beş yıllık imza atacak.

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