Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ndeki Slovacko mücadelesi öncesi de sıkıntılı. Sarı lacivertlilerde sakatlık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Mert Hakan ve Serdar derken, Altay, Ferdi, İrfan Can, Joshua King de sakatlar kervanına katıldı. Yeni transferlerden Joao Pedro da sakatlık sebebiyle UEFA listesine yazılmazken, daha önce listede kendine yer bulamayan Berisha da mecburiyetten kadroya dahil edildi. Yeni stoperler Luan Peres ile Gustavo Henrique da 4 Ağustos’taki maçta forma giyebilecek.

ACİL KALECİ ARANIYOR

En büyük sıkıntı ise Altay’ın yokluğu olacak. Jesus’un ısrarla vurgulamasına rağmen henüz bir kaleci transferi yapmayan sarı lacivertlilerin bu zorlu maçta kalesini 19 yaşındaki Ertuğrul koruyacak. Kulübede 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüz olacak. Bu süreçte yönetim de Jesus’un arzusunu yerine getirmek için gaza bastı. Gökhan Akkan için Rize’yle temasları yoğunlaştıran F.Bahçe, Kasımpaşa’dan Ertuğrul ile dirsek temasını sürdürüyor. Jesus’un Ferdi’nin yokluğunda sol beki Peres’e teslim etmesi bekleniyor.

SOL BEKE ALIOSKİ

Uzun zamandır sol bek arayan Fenerbahçe, Makedon yıldız Ezgjan Alioski’yle temasa geçti. Sarı lacivertliler, Al Ahli’nin İzmit’teki kampına geçmek için İstanbul’a gelen 30 yaşındaki oyuncu ile görüştü. Alioski bonservisini eline alırsa Fenerbahçe oyuncuya hemen imza attıracak.

SORLOTH İÇİN BİR KEZ DAHA

Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, dertlere derman olacak bir isim arayışında. Sarı lacivertlilerin elindeki listede öne çıkan isimler Fransız Alassane Plea ve İranlı Mehdi Taremi. Plea ile anlaşan Fenerbahçe, henüz oyuncunun bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig’i ikna edemedi. Taremi için de Porto’dan bir cevap gelmiş değil. Fenerbahçe’nin Sörloth için bir kez daha hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe Beko'ya sayı makinesi; Carsen Edwards Fenerbahçe Beko, Carsen Edwards’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe Beko, ABD’li guard Carsen Edwards ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Beko daha önce başantrenörlüğe Dimitris İtoudis'i getirmiş Johnathan Motley, Samet Geyik, Scottie Wilbekin, Nigel Hayes ve Tonye Jekiri transferlerini açıklamıştı