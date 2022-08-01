Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü genel kurulda sunduğu bütçesini oylamadan geçirmişti. Dün de sarı kırmızılar için tarihî bir gün yaşandı. İçerisinde Galatasaray Adası, Florya arazisi, Kemerburgaz gibi taşınmazlar için bir kez daha olağanüstü genel kurul yapılarak, üyelerin oylamasına sunuldu. Özbek yönetiminin sunduğu 7 proje ayrı ayrı oylanırken, hepsinden de oy çokluğuyla (sadece bir üye red verdi) yetki verilmesi kararlaştırıldı.

SİZLERİ SEVİYORUM

Galatasaray’a yakışan bir tesisi Kemerburgaz’da yapmak istediklerini, diğer projelerden de elde edilecek gelirle sarı kırmızılıların borçlarını kapatacaklarını belirten Özbek Bankalar Birliği anlaşmasından da çıkacaklarını belirtti. Bütün projelerden oy çokluğuyla yetki alan başkan "Değerli G.Saraylılar, hayatımda en mutlu olduğum an şu an. Mutluluğum ilk defa katıldığım bir genel kurulda sevgi ve kardeşliğin hüküm sürdüğünü görüyorum. Hepinizi seviniyorum" dedi.

BU ASLAN ÇOK ÖZEL

G.Saray Salzburg'da oynadığı sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'yı 2-1 yenerek taraftarlarını mutlu etti. Goller 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 42'de Emre Akbaba imzalıydı. Fakat yeni transfer Seferovic'in bu iki golde de birbirinin kopyası yaptığı asistler daha çarpıcıydı. Boşnak asıllı oyuncu çıktığı üç maçta iki gol attı, iki de asist yaptı. İtalyan ekibi tek sayısını 72'de Sottil'le bulabildi. 20. dakikada sakatlanan bir diğer yeni transfer Dubois'nın sağ arka alt adalesinde ağrı olduğu ve son durumunun bugünkü MR'la netleşeceği belirtildi.

MIDTSJO TAMAM

Galatasaray, Sergio Oliveira’dan sonra orta sahaya ikinci takviyesini Fredrik Midtsjö ile yaptı. Aslan’ın net tavrı sonrası prensip anlaşmasına varılan Norveçli oyuncu dün akşam İstanbul’a geldi. Sarı kırmızılılar, AZ Alkmaar’a 28 yaşındaki isim için bonuslarla birlikte 3 milyon avro ödeyecek. Fredrik Midtsjö ise 3 sene boyunca yıllık 1 milyon 500 bin avro kazanacak. Futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atması bekleniyor.

Galatasaray Midtsjö'yü açıkladı Galatasaray Kulübü, bir süredir transferi gündemde olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Edinson Cavani iddiası! Villarreal'le anlaşamadı, Cim Bom'a sıcak Galatasaray'ın Diagne ve Mohamed'den boşalan santrfor pozisyonuna iki isim düşünülüyordu. Bunlardan ilki Haris Seferovic transferiyle gerçekleşti. İsviçreli golcü her ne kadar iyi bir başlangıç yapsa da uzun sezon da 2. bir golcü ihtiyacı hissediliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Alabiliyorsanız isterim" dediği Edinson Cavani de flaş bir gelişme yaşandı.