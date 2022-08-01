Türkiye Gazetesi

İngiltere ile Almanya, Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 62. dakikada İngiltere Ella Toone'nin golü ile 1-0 öne geçti. Almanya, 79. dakikada Lina Magull'un golü ile skoru eşitledi.

90 dakika 1-1'lik skorla sona erince uzatma bölümlerine geçildi. 110. dakikada Chloe Kelly'nin golü ile İngiltere yeniden öne geçti ve mücadele 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğuna ulaştı.

EN ÇOK ALMANYA ŞAMPİYON OLDU

Almanya, 8 kez zafere ulaştığı turnuvanın en çok şampiyonluk yaşayan takımı olma unvanını taşıyor.

Daha önce 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 ve 2013'te kupa sevinci yaşayan Almanlar, 9. şampiyonluğunu hedefliyordu.

İngilizler ise 1984 ve 2009'da olmak üzere iki kez finalde kaybettiği turnuvada ilk şampiyonluğunu elde etti.