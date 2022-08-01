Türkiye Gazetesi

Bundesliga ekiplerinden TGS Hoffenheim'a transfer olan Ozan Kabak, dün ilk maçına çıktı. lmanya Kupası 1. Tur maçında Bölgesel Lig ekibi Rödinghausen ile eşleşen Hoffenheim, deplasmandaki maçta zor da olsa tur atladı.

Teknik direktör André Breitenreiter yönetimindeki Mavi-Beyazlılar'ı sürpriz elenmeden Ozan Kabak kurtardı.

85'TE GİRDİ KAHRAMAN OLDU

Maça yedek soyunan milli stoper 85'te oyuna girdi. 90 dakikası 0-0 biten maçın 115. dakikasında kafayla golünü atan Ozan Kabak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçı 2-0 kazanan Hoffenheim tur atlayan taraf oldu.

Galatasaray'dan 2019 Ocak ayında ayrılan 22 yaşındaki futbolcu, kısa sürede 4 farklı kulüpte forma giymişti.

Hoffenheim kulübü Schalke 04'e 7 milyon euro bonservis ödeyerek Ozan Kabak'la 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ozan Kabak Bundesliga'da kaldı... Milli stoperin yeni adresi Hoffenheim Schalke 04'un kadroda düşünmediği ismi birçok takımla anılan milli stoper Ozan Kabak, Bundesliga'da 3. kez takım değiştiriyor. Galatasaray'dan 2019 Ocak ayında ayrılan 22 yaşındaki futbolcu, kısa sürede 4 farklı kulüpte forma giymişti.

Hakan Çalhanoğlu transferin gözdesi... Liverpool orta sahasına Türk yıldız! Geçen yaz Milan'dan ayrılıp İnter'e 3 yıllık imza atan Hakan Çalhanoğlu, bu yaz da Premier League'e transfer olabilir... 28 yaşındaki milli yıldıza Liverpool talip oldu. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, orta sahasını Hakan Çalhanoğlu ile güçlendirmek istiyor.