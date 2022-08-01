Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, yeni sezon öncesinde İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini düşündüğünü söyleyen Antalyalı, "Lige çok fazla bir süre de kalmadı. En iyi şekilde başlayacağımızı umuyorum" diye konuştu.

Astronot olmak istiyordu futbolcu oldu! Taylan Antalyalı'dan TEGV ile ortak proje Galatasaray’ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile başlattığı ’Gelecekteki Ben’ adlı projeyle çocukların gelişimine katkıda bulunmak istiyor.

OKAN BURUK'LA YENİ BİR SAYFA

Teknik Direktör Okan Buruk hakkında da konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Benim gibi bütün Galatasaraylıların efsanesidir, efsanelerinden biridir. Okan hoca kulübü çok iyi tanıyan, bilen, kültürünü bilen ve ne istediğini bilen çok iyi insan ve aynı şekilde hoca. Bence onla yeni bir sayfa açtık. Okan hoca ile birlikte bu sezon amaçladığımız hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ona yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Sezonun ilk maçından son maçına kadar aynı konsantrasyonla birlikte şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

AVRUPA'DA OLMAMAK ÜZÜNTÜ VERİCİ

Bu sezon Avrupa’da oynamayacak olmalarının sorulması üzerine Taylan Antalyalı, "Avrupa’da olmamak avantaj gibi gözükse de Galatasaray’ın her zaman Avrupa’da, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, UEFA Avrupa Ligi’nde olan bir kulüp ve orada olmayı hak eden bir kulüp. O yüzden bu aslında bizim için üzüntü verici. Orada olmadığımız için çok üzgünüz. Bu sezonu bir daha yaşamamak adına ona göre çalışıyoruz. Umarım ligde şampiyonluğa ulaşırız ve önümüzdeki sezonlar Avrupa’da aynı şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Midtsjö'yü açıkladı Galatasaray Kulübü, bir süredir transferi gündemde olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Edinson Cavani iddiası! Villarreal'le anlaşamadı, Cim Bom'a sıcak Galatasaray'ın Diagne ve Mohamed'den boşalan santrfor pozisyonuna iki isim düşünülüyordu. Bunlardan ilki Haris Seferovic transferiyle gerçekleşti. İsviçreli golcü her ne kadar iyi bir başlangıç yapsa da uzun sezon da 2. bir golcü ihtiyacı hissediliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Alabiliyorsanız isterim" dediği Edinson Cavani de flaş bir gelişme yaşandı.